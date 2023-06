Vendite a rilento, VW taglia la produzione

Vendite a rilento, la Volkswagen taglia la produzione di auto elettriche nello stabilimento di Emden. Il provvedimento riguarda ID.4/ID.5 e la nuova ID.7.

Vendite a rilento, ridotti i turni per la ID.4 e la ID.7

La notizia è stata diffusa dal consiglio di fabbrica, che parla una domanda è di quasi il 30% inferiore ai dati di produzione originariamente previsti. Una testata giornalistica locale, la Nordwest-Zeitung , riferisce che la Volkswagen ho sostanzialmente confermato il rallentamento. Con l’annullamento di un turno di produzione e la proroga da tre a quattro settimane delle ferie estive. A farne le spese, poi, saranno circa 300 degli attuali 1.500 lavoratori a tempo determinato in forza a Emden, non confermati dopo la scadenza del contratto a fine luglio. C’è attesa ora per vedere, con i dati di vendita del secondo trimestre dell’anno, che saranno diffusi nelle prossime settimane, di quale entità è questo rallentamento. Nei primi tre mesi del 2023 la marca Volkswagen ha venduto 70.000 vetture elettriche, corrispondenti a circa la metà delle consegne BEV del Gruppo. E la più venduta è stata proprio l’accoppiata ID.4/ID.5, con 41.900, consegne, seguita dalla ID.3 con 23.600.

Sindacati in allarme, ma l’azienda resta ottimista

Il taglio alla produzione riguarda solo i modelli elettrici, dato che la linea della Volkswagen Passat a Emden continuerà secondo i ritmi programmati. Si tratterà ora di capire se il rallentamento delle vendite è solo un fenomeno passeggero o se invece esiste una difficoltà di fondo. L’azienda professa ottimismo: “Siamo fiduciosi che l’utilizzo dell’impianto aumenterà nuovamente con il lancio sul mercato della ID.7 alla fine dell’anno“, ha spiegato un portavoce della Volkswagen alla Nordwest-Zeitung. Ma i sindacati sono meno fiduciosi e Manfred Wulff, membro del comitato aziendale di Emden, parla di una certa reticenza da parte dei clienti a passare all’elettrico. E non ha certo giovato la notizia che è stata rinviata a data da destinarsi la cerimonia ufficiale per l’avvio della produzione della ID.7. Anche se i primi esemplari stanno già uscendo dalle catene di montaggio di Emden.

