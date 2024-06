Vendite a marcia indietro per Model Y: la produzione nello stabilimento tedesco Tesla di Grunheide viene fermata per 5 giorni, dopo un inizio 2024 deludente.

Vendite a marcia indietro: in Europa -17%, stop di 5 giorni in fabbrica

Ufficialmente la pausa nella fabbrica Tesla del Brandeburgo è motivata da “miglioramenti dei processi produttivi“. Ma la stampa tedesca ritiene che la decisione di fermare la produzione il 7, 14, 17, 27 e 28 giugno sia legata anche al calo delle vendite in Europa. Non è certo un crollo, intendiamoci: con 67.975 unità vendute nei primi 4 mesi del 2024, Model Y resta l’elettrica più venduta nel continente. Ma il calo rispetto al 2023 è sensibile, meno 17%. E anche in maggio le cose non sono andate meglio: in Francia il Suv di Elon Musk, a lungo leader di mercato, è scivolato al 4° posto, con solo 1.419 auto vendute. Mentre in Italia la Model Y ha sì mantenuto la leadership, ma con un consistente calo nei primi 5 mesi del 2024, da 4.165 a 2.960 auto vendute.

Come reagirà Elon Musk alla prima vera flessione?

È vero che sui risultati continentali pesano la sofferenza di due grandi mercati come Germania e Italia, sofferenza legata alla situazione locale degli incentivi. Ma il calo si avverte anche a livello globale, Cina in primis, e i fattori sembrano essere anche altri. Tra cui il continuo arrivo di novità lanciate dalla concorrenza e il precoce invecchiamento dei modelli elettrici. Gli analisti si chiedono ora come reagirà Tesla al primo vero calo di vendite dopo anni di incrementi continui. Difficile pensare a nuovi tagli di prezzo, dopo che i ripetuti ribassi hanno portato la versione d’attacco a 42.650 euro, com 455 km di autonomia. Più verosimile che si punti a un miglioramento della gamma, lavorando sulle versioni esistenti e aggiungendone di nuove. Come la Long Range a trazione posteriore, introdotta a fine maggio con un listino che parte da 48.990 euro e un’autonomia di 600 km (WLTP).