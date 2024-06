Vendita EV Europa in calo, ma non per il made in Cina

Vendite EV Europa in calo, ma non per il made in Cina. I dati di maggio confermano: la presa delle elettriche di Pechino è sempre più forte, al 18,5%.

Vendite EV Europa: Tesla tiene la testa, ma è in calo, bene la Volvo EX30

Non parliamo solo delle auto delle marche cinesi, ma anche di quelle prodotte nel grande Paese asiatico. Come Tesla Model 3, Volvo EX30, Dacia Spring ecc. Non a caso la Commissione UE si accinge a varare un dazio sulle elettriche made in Cina. Anche se i contatti in corso tra Bruxelles e Pechino potrebbero portare a importi più contenuti rispetto a quelli decisi inizialmente. E comunque i costruttori cinesi stanno già correndo ai ripari: in maggio per la prima volta MG ha venduto in Europa più auto termiche che elettriche. In assoluto, nella classifica delle immatricolazioni EV, Tesla mantiene le prime due posizioni, ma con numeri decisamente più contenuti rispetto al maggio 2023. Il calo della Model Y (-46% a 11.662 auto vendute) è solo parzialmente compensato dall’aumento della Model 3 (+25% a 7.754). Al terzo posto, a pochissima distanza, la Volvo EX30 (7.554), auto è prodotta in Cina dal marchio svedese che fa parte del colosso cinese Geely.

Tiene il gruppo Volkswagen, la 500e fuori dalla top ten

In tutto in Europa si sono vendute in maggio 226.665 auto con la spina. Di queste 151.237 erano elettriche pure, con un calo dell’11%, le rimanenti erano ibride plug-in (-7%). Un risultato che Felipe Munoz, analista di Jato, imputa ai prezzi ancora troppo altri, he rendono le auto ricaricabili fuori portata per larghe fette di popolazione. Ma in realtà pesano anche la cancellazione degli incentivi sul mercato tedesco e il caos che si è creato in Italia sempre sul fronte dei bonus statali. Volvo, BYD e Smart, tutti di proprietà cinese (Smart solo per il 50%), sono i brand che hanno performato meglio. Mentre MG, BMW, Dacia e Polestar sono quelli che hanno perso maggiormente terreno. Regge tutto sommato bene il gruppo Volkswagen, che piazza quattro modelli tra i primi 10. Mentre dalla top ten esce la Fiat 500e, in attesa del nuovo modello che dovrebbe assicurare più autonomia a un minor prezzo, secondo quanto annunciato dal numero uno di Stellantis, Carlos Tavares.

