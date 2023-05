Vendere la Mazda 3 Hybrid per una Tesla ha senso?

Vendere la Mazda 3 Hybrid per una Tesla Model 3 può avere senso? È la domanda che si pone Luca, tentato anche dalle ottime quotazioni del suo usato. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Vendere la Mazda 3 Hybrid con 54 mila km per una Model 3 mi conviene?

“Vi seguo da un po’ e credo facciate della buona informazione! Ho recentemente fatto un test drive di una Tesla Model 3 Standard Range plus, e sono rimasto piacevolmente colpito. Attualmente guido una Mazda 3 mild Hybrid, anno 2020 e percorro circa 100km al giorno. Sono molto attento ai consumi, infatti la media alla pompa si attesta, in questi 54.000km, attorno ai 22 al litro. Secondo la vostra opinione, ha senso cambiare auto in favore di una full Electric? Considerando chilometraggio annuo, prezzo alto dell’usato (quindi buona rivendibilità della mia auto) e costi in arrivo (cambio gomme, primo bollo, tagliando)? Attualmente la mia bolletta è a 0.35€/kWh. Grazie e buon lavoro!“. Luca

Ecco i conti del confronto (ma le spese non sono tutto…)

Risposta. Sul piano economico ci sono almeno tre fattori da considerare. Il primo è che effettivamente, causa carenza di prodotto, raramente le quotazioni di un buon usato (come una Mazda 3) hanno raggiunti livelli così alti . Il secondo è che mai i prezzi della Tesla Model 3 sono stati così convenienti: ora siamo a 41.490 euro. Ma, considerando l’incentivo di 3 mila euro, il prezzo vero è 38.490. Va anche detto, però, che proprio la Tesla Model 3 dovrebbe uscire presto in un versione completamente rinnovata. E questo potrebbe “invecchiare” di colpo quella in vendita ora. Quanto ai conti di gestione, consideri che le spese di manutenzione sono molto più basse in un’elettrica. E nel confronto di spesa tra energia elettrica e benzina, i dati sono questi. Con poco più di 1,8 euro (prezzo attuale del carburante), Lei fa 22 km, con una guida evidentemente conservativa. Con la Tesla se prendiamo a riferimento i dati ufficiali (anche questi molto conservativi) siamo a 14,4 kWh/100 km, ovvero 6,944 km/kWh. Quindi caricando a casa a 0,35, farebbe 27,7 km con 1,4 euro. Nei Supercharger Tesla, invece il prezzo varia da 0,46 a 0,51/kWh, a seconda delle fasce orarie: la spesa, sempre per 27,7 km sarebbe di 0,23. Ma la guida e tutto il resto, nella Tesla, sono tutt’altra cosa…