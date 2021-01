Vendere la Golf GPL per una EV? I nostri consigli

Vendere la Golf a GPL del 2010 e prendere un’auto elettrica? Ma come fare, visto che il budget del lettore che ci ha scritto è limitato? Vediamo…

Vendere la Golf…/ Ecco i dubbi di Alessandro

“Salve, complimenti per il lavoro che fate innanzitutto. Sono possessore di una Golf a GPL del 2010 a cui ho da poco sostituito la bombola. Sono innamorato delle auto elettriche e vorrei comprarne una. Ma ho un budget limitato e di solito mi muovo su usato (come per la golf) cercando tra i 10 e i 15.000€. Incentivi sul piatto per un’elettrica dovrei andare a spendere 20/25.000€ e la cosa mi spaventa. Quello che vorrei sapere da voi è: si può fare una stima di rientro dell’investimento che si va a fare in più rispetto all’acquisto di un auto usata endotermica? Tenete presente che faccio 25 km al giorno di media in città. Ho un parcheggio privato non coperto ma dove arriva una presa di corrente. Grazie mille. Alessandro“

Vendere la Golf / I costi potrebbero equivalersi se…

Risponde Paolo Mariano. In sostanza la domanda di Alessandro è: normalmente acquisto auto usate spendendo non oltre 15.000 euro. Mi piacerebbe un’elettrica. Ma le nuove auto elettriche, al netto degli incentivi, possono essere tanto convenienti da diventare per me competitive anche nei confronti di un’usato GPL? Nel nostro foglio di calcolo abbiamo messo a confronto una Golf 1.6 a GPL usata con una Volkswagen ID.3 City (elettrica con batteria da 45 kWh). Per la ID.3 abbiamo simulato un acquisto che benefici del contributo statale del 40%. Contributo al quale si accede con un ISEE fino a 30.000 euro. Se così non fosse, dovremmo considerare un prezzo di circa 3.500 euro più elevato (nel caso di contestuale rottamazione) o di 7.500 euro in più (se non si rottama nulla). La prima risposta quindi potrebbe essere: se accedi al massimo incentivo (in realtà in alcune regioni sono previsti incentivi regionali aggiuntivi), su un periodo di 10 anni, potresti spendere la stessa cifra.

GPL usata o un’elettrica nuova? Vediamo i dettagli

Per Golf GPL usata abbiamo considerato un prezzo di acquisto di 15.000 euro, così come indicato da Alessandro. I consumi di ID.3: Alessandro dice di percorrere circa 25 km al giorno. Abbiamo quindi immaginato brevi tratte da 10/15 km, che in inverno possono penalizzare alquanto i consumi, soprattutto se l’auto è ricoverata all’aperto la notte. Riteniamo che una media (annuale) di 6 km/kWh sia quella più pessimistica. Veniamo alla Golf GPL: Alessandro conoscerà molto bene i propri consumi e potrà eventualmente rettificare. Noi abbiamo stimato 10 km/litro, simulando di utilizzare l’auto (non sarà così) sempre e solo a GPL. Il bollo: abbiamo immaginato che Alessandro viva in una delle regioni nelle quali le auto a GPL godono del 75% di esenzione. Per ID.3 abbiamo considerato esenzione fino al quinto anno e 75% di esenzione dal sesto in poi (anche se in alcune regioni l’esenzione è per sempre).

Assicurazione, manutenzione…un po’ di confronti

Assicurazione: l’assicurazione RC ovviamente presenta variabili anche ampie a seconda della zona geografica e naturalmente della classe di merito dell’assicurato. In generale però i costi di assicurazione di un’auto GPL sono più alti (non solo rispetto a un’elettrica ma anche rispetto a diesel e benzina) a parità di condizioni. Invito Alessandro a chiedere un preventivo per la copertura di ID.3 alla propria compagnia per una proiezione precisa. Manutenzione: per i costi di manutenzione abbiamo fatto riferimento ai costi ufficiali della casa produttrice (nel caso di acquisto prepagato).

Nel caso di Golf GPL abbiamo aggiunto una rettifica del motore e una sostituzione della bombola: totale di 1.500 euro. Visto il chilometraggio giornaliero di Alessandro, abbiamo considerato una percorrenza annua di 10.000 km e un periodo di confronto di 10 anni. Ricariche: le esigenze di mobilità di Alessandro gli consentono di ricaricare tranquillamente a casa la notte, senza dovere aumentare la potenza impegnata.

Ultimo consiglio: occhio ai costi, ma provare l’elettrica

Quali sono le nostre conclusioni? Abbiamo dato per scontato che Alessandro volga il suo interesse verso un’auto elettrica di marca e categoria simili a quelle dell’auto che guida, una Golf. Ecco il perché della scelta della Volkswagen ID.3. Ma ovviamente si potranno prendere in considerazione altre marche e modelli, dai prezzi più competitivi. Abbiamo confrontato un’elettrica nuova con un’auto GPL usata, perché questa è stata la richiesta di Alessandro: interrogarsi sull’eventuale costo aggiuntivo di un cambio radicale d’abitudine. Deve essere altresì evidente che sui due piatti della bilancia abbiamo veicoli molto diversi per prestazioni, confort, dotazioni di bordo. E prima di prendere una decisione, l’auto elettrica va assolutamente provata. Magari dopo avere letto le informazioni di base su ricarica e gestione che abbiamo pubblicato.

