Vendere auto elettriche, tra autogol e maldicenze

Vendere auto elettriche è un mestiere nuovo, attorno al quale sono nate molte polemiche. E c’è chi insiste a dire che c’è ancora aria di boicottaggio…

Vendere auto elettriche: anche in Germania…

Ha fatto molto discutere a inizio febbraio la segnalazione di un lettore che voleva noleggiare una Zoe o una Twingo. E che si è sentito rispondere che i due modelli elettrici Renault erano “fuori produzione“. L’azienda di noleggio ha poi chiarito che si è trattato di un equivoco, ma tanto era bastato per scatenare un’accesa discussione sul nostro sito. Da una parte lettori che confermano di essere stati trattati con molta freddezza quando hanno messo piede in una concessionaria interessati a un modello elettrico. Dall’altra venditori che invece tagliano corto dicendo chi si tratta solo di sciocchezze e che per loro una macchina vale l’altra.

Ora a rinfocolare la polemica è arrivata dalla Germania un’altra segnalazione. Quella di un cliente che su Twitter (clicca qui) ha postato quel che succede quando si vuole prenotare la nuova Mercedes elettrica EQA. Si viene informati che l’ordine può richiedere fino a 12 settimane per essere perfezionato, ma che nel frattempo sono disponibili diversi modelli che si possono considerare simili. Anche ibridi. Come dire: sei proprio sicuro…?

Vendere auto elettriche: “Ci pagano a provvigione, una vale l’altra…”

E allora torniamo sul tema per cercare di capire meglio, senza voler criminalizzare nessuno. Chiedendovi di raccontare com’è stata la vostra esperienza in concessionaria. E anche invitando chi le macchine le vende a darci il suo punto di vista. Alcuni l’hanno già fatto nei nostri forum. Come Felice, che essendo un venditore Renault, tratta la marca che ha dominato il mercato italiano (ed europeo): ” Se pensate che i venditori non vogliano vendere auto elettriche è completamente sbagliato”, ha scritto. “Non ce ne frega niente del business dell’officina, noi siamo pagati a provvigione per vendere e sulle auto elettriche si guadagna come sulle termiche, se non di più. È invece vero piuttosto che non abbiamo disponibilità a listino di diversi modelli diesel e non riusciamo a soddisfare i clienti che desiderano questa motorizzazione“. Ricordiamo che anche i diesel con emissioni di Co2 più contenute da quest’anno godono di un’incentivazione.

Le 5 domande che dovrebbe porsi il dealer

Ma un altro lettore, un addetto ai lavori che si firma Mautomotive, ha preparato una sorta di esame di coscienza a cui i dealer dovrebbero sottoporsi per capire se sono pronti: “Non basta avere una colonnina in officina per essere preparati alle elettriche: serve altro ed una visione che oggi non vedo“, ha scritto. Ed ecco le 5 domande da porsi:

❓esistono venditori formati per capire ansie, paure e necessità di chi vuole elettro-mobilità?

❓il BDC è correttamente addestrato per gestire questi Clienti “speciali”?

❓ci sono i ponti sollevatori “specifici” per le auto elettriche?

❓c’è il forno da carrozziere idoneo alle auto elettriche? (le batterie non si possono mettere nel forno…);

❓ci sono normative da parte delle Istituzioni per competenze, formazione, cerificazione dei meccanici che opereranno con l’alta tensione?

Con una conclusione opposta a quella di Felice riportata sopra: “Se poi aggiungiamo che i dealer sono tornati ad avere i piazzali STRAPIENI di auto “tradizionali” che invecchiano, si svalutano e costano… 1+1=2!“. Chi ha ragione?