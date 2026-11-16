Velocità limitata per inquinamento: vale anche per le elettriche

Velocità limitata per inquinamento: il provvedimento, preso in Francia, vale anche per le elettriche, anche non emettono alcunché mentre viaggiano.

Velocità limitata per inquinamento: la Francia non fa distinzioni

Le elettriche sono auto come tutte le altre? O servono regole diverse rispetto ai modelli a benzina o diesel? Da noi se ne discute per quel che riguarda le modalità della revisione periodica, con una serie di controlli studiati per la vetture termiche. E fuori contesto per le EV, che devono comunque pagare un costo finale che contempla anche quei controlli. In Francia invece si dibatte sulla norma che prevede un abbassamento del limite della velocità massima quando i livelli di inquinamento sono fuori controllo. In autostrada, per esempio, i prefetti possono decidere di abbassare la velocità massima da 130 a 110. Divieto che vale anche per auto che non rilasciano gas di scarico. Il tema è stato sollevato dal sito BeVolt, citando l’articolo R. 411-19 del Codice della strada. E sta facendo parecchio discutere in un Paese in cui le vendite di auto elettriche superano stabilmente il 40% di quota.

“Usura pneumatici e frenata generano particelle…”

Il sito francese ricorda che il fatto di non avere emissioni allo scarico non significa non contribuire all’inquinamento atmosferico: “Come gli altri veicoli, le auto elettriche generano particelle legate all’usura degli pneumatici e della carreggiata. La frenata è anche una fonte di particelle, anche se il recupero di energia consente di limitare l’uso dei freni meccanici. Il traffico stradale può anche rimettere in sospensione alcune particelle già presenti sulla carreggiata”. Non solo: secondo BeVolt queste limitazioni hanno un valore anche simbolico, per richiamare l’attenzione di tutti sul problema. Conclusione: “La riduzione dei limiti di velocità è una misura collettiva di gestione del traffico. E non una regola calcolata individualmente in base alle emissioni di ciascun veicolo. Il fatto che un’elettrica sia meno inquinante all’uso non le conferisce quindi una deroga automatica”. Siete d’accordo?