Velocità di ricarica deludente. E io pago…













Velocità di ricarica deludente: Massimo lamenta che spesso arriva solo alla metà della potenza dichiarata per la colonnina. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Velocità di ricarica deludente: “Sempre inferiore a quella della colonnina”

“V i scrivo per avere un vostro parere e magari suscitare un dibattito su un aspetto che mi indispone molto quando effettuo una ricarica. E che, a mio parere, ha (o dovrebbe avere) anche risvolti commerciali e giuridici: la velocità di ricarica. Mi capita troppo spesso che la velocità di ricarica reale sia di molto inferiore a quella nominale dichiarata dalla colonnina. Ora, so bene che questa dipenda anche da variabili locali legate alla temperatura esterna, a quella della batteria e vai a sapere cos’altro. Ma, almeno per me, è una costante al ribasso. Quasi mai si raggiunge o si mantiene per un tempo ragionevole la potenza massima, attestandosi spesso alla metà e anche meno. E questo in qualsiasi condizione meteo o stato dell’auto.

In una da 150 kW mi va a 40 fisso: come la mettiamo?

Mi viene da pensare, e di questo ho avuto conferma almeno in due casi, che questo avvenga a causa di limitazioni impostate di proposito dal gestore. Non so per quale motivo. La velocità di ricarica è un valore dichiarato che spesso si riflette sul prezzo al kW: se pago 0,9€/kW perché la colonnina è una superfast a 150 kW, come la mettiamo quando invece mi va a 40 fisso? Non dovrebbe essere un minimo vincolante anche per il fornitore adeguarsi allo standard pubblicizzato? È come pagare un ristorante stellato per avere un piatto gourmet e poi vedersi serviti un piatto di penne del discount. Sempre pasta è, vero, ma… Cordialmente”. Massimo Larocca

Velocità di ricarica deludente? Teniamo conto che…