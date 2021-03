Velocità, ti puoi fidare del tachimetro? Vaielettrico risponde

Risposta. Con l’auto elettrica stiamo diventando tutti ragionieri, con calcoli sui consumi che mai avremmo immaginato. Partiamo da un punto fermo, regolato da norme precise: la velocità indicata sul tachimetro non deve mai essere inferiore a quella effettiva. Questo per evitare che, in caso di multe per superamento dei limiti, si possano addurre scuse legate all’approssimazione del misuratore. Gli stessi Autovelox sono tarati con una tolleranza simile, ma all’incontrario.

Allo stesso tempo l’arrotondamento in eccesso non deve mai superare certi limiti come ci ricorda Sicurauto: “La velocità indicata non deve mai essere inferiore a quella effettiva, ma non deve essere superiore al 110% + 4 km/h. Per esempio, se la velocità effettiva è 100 km/h, quella indicata non deve superare i 114 km/h”. La regola vale per tutte le auto, le elettriche non fanno eccezione.Oggi, con strumenti di misurazione sempre più precisi, gli scarti rispetto alla velocità reale raramente vanno al di là del 3-3,5%. Ovvero: se vedo indicato che sto andando ai 120, è verosimile che il dato reale sia di poco superiore ai 115.