Velocifero Tennis. Lo scooter “new retrò” da 2.990 €

Debutto sul mercato per il Tennis. Lo scooter di Velocifero sarà venduto in due versioni: a benzina o elettrico e i numeri sono davvero interessanti.

Lo abbiamo visto ad EICMA lo scorso anno e ora Velocifero lancia sul mercato il Tennis. Uno scooter dalle linee semplici eleganti e che non vogliono gareggiare con il tempo e le mode. Uno scooter che si auto definisce “new retrò” e offerto con due motorizzazioni: un 125 cc a benzina e uno elettrico diposonibile nella versioni L1 e L3.

Come è fatto il Velocifero Tennis?

Il Tennis è spinto da un motore da 4.000 Watt nominali ed una potenza massima di 7.500 Watt (1.500 per la versione L1). Arriva a una velocità massima di oltre 100 km/h con una coppia di 175 Nm. Numeri davvero interessanti su un veicolo dal peso contenuto: 95 kg . Le due batterie sono estraibili e hanno una capacità complessiva di 2,88 kWh. L’autonomia dichiarata si aggira intorno ai 100 km a una velocità di 40 km/h. Nella versione L1 la batteria è singola, da 1.440 Wh e garantisce un’autonomia di 60 km. Per entrambi sono tre le modalità di guida: Eco, City e Sport.

Il Tennis è dotato di ruote da 12″ con freni a disco, forcella idraulica telescopica e sospensione posteriore cantilever con monoammortizzatore. Quest’ultima è posizionata sotto alla pedana e permette quindi di lasciare spazio per un vano dove possibile riporre anche un casco.

Sulla carta i numeri del Tennis sono davvero interessanti, soprattutto che si considera il prezzo di accesso che parte dai 2.990 euro per la versione L1 e arriva a 5.490 per quella L3. L’intera gamma è attualmente disponibile presso i concessionari ufficiali , tra i quali figurano anche RENORD a Milano (Via Veglia, 2) e MIRAUTO a Roma (Via Tiburtina 1064).

– Iscriviti alla Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico.it –