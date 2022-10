Velocifero diventa moto. E si chiama JUMP

Velocifero diventa anche una moto e si chiama JUMP. E’ un motociclo elettrico equiparato a un 125 termico. Ha un aspetto aggressivo, seppur agile, leggero, pensato per il commuting urbano e qualche esclusione fuori porta.

L’e-motorcycle di casa Velocifero, marchio nato dall’estro creativo del designer Alessandro Tartarini, tiene fede alla tradizione della casa. Come i ben noti monopattini Velocifero, anche JUMP è un prodotto futuristico e dal carattere distintivo.

Una e-moto agile, leggera e aggressiva

Con un peso di soli 90 kg, è equipaggiato con un motore elettrico a 72 Volt, potenza di 3 kW (5 kW di picco) per una velocità massima di 90 km/h. Raggiunge un’autonomia massima di 85 km alla velocità costante di 45 km/h. E’ stato progettato in Italia e pensato per l’utente europeo, ma viene prodotto nello stabilimento di Taizhou/Cina, nel cuore del polo industriale delle due ruote cinese, di proprietà dello stesso Tartarini.

Velocifero JUMP si rivolge a un pubblico giovane e sportivo, come dimostra anche la dashboard di 5,5 pollici di ultima generazione con tecnologia TFT, da cui si selezionano tre diverse modalità di guida: eco, comfort e sport+.

La batteria agli ioni di litio ha una capacità 2808 Wh, pesa 20 kg, opera a 72 V, e viene ricaricata a 84 V DC da un caricabatterie 100-240 V AC (da allacciare alla presa domestica). La corrente assorbita è di 10 A, compatibile quindi coi contratti domestici di fornitura di energia. Tempo di ricarica 4-5 ore.

L’elemento estetico più importante, che svolge anche una fondamentale funzione tecnica, è il telaio in tubi d’acciaio altoresistenziali, il cui design segue il motto ‘la forma segue la funzione’.

JUMP, la scheda tecnica

L’inconfondibile tocco di Alessandro Tartarini

«Con JUMP desideriamo avvicinare il mondo dei giovani alla mobilità green _ dice Taratarini _ . Abbiamo pensato a loro quando l’abbiamo progettato, ma siamo certi che sarà apprezzato anche dagli adulti, grazie alle sue linee senza tempo e ad un design made in Italy unico”. Alessandro Tartarini, bolognese purosangue, è l’ erede di una dinastia di piloti, costruttori e industriali del mondo motociclistico e fondatori di Italjet.

JUMP è prodotto nei colori giallo, rosso e nero. Sarà esposto insieme ad altre novità di Velocifero, all’EICMA 2022. In quell’occasione verrà svelato il prezzo. Ma JUMP si può già prenotare dal sito dell’azienda.

