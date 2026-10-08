Verso la vela a zero emissioni con Beneteau e Fountaine Pajot che puntano al 15% di nuove barche a vela con motorizzazioni elettriche entro il 2030. Ne abbiamo scritto ad aprile ma ora si fa un passo avanti con il battesimo del marchio commerciale: Joool. E arrivano anche i manager: Philippe Hamon, nominato presidente di questa joint venture alla batteria.

Un manager che arriva dall’automotive

Pronto a prendere il mare ma Philippe Hamon arriva dalla strada. Ecco la biografia: quasi trent’anni di esperienza nel settore automobilistico, in particolare presso Valeo, ha lavorato in un settore caratterizzato da elettrificazione, standardizzazione dei componenti, piattaforme condivise e industrializzazione su larga scala. La sua missione sarà quella di supportare la crescita del business, la strutturazione dell’offerta di prodotti e la sua diffusione su un numero sempre maggiore di marchi e modelli.

«Grazie alla mia esperienza nel settore automobilistico, sono convinto che la standardizzazione e le strategie basate su piattaforme consentano di offrire sistemi di gestione energetica affidabili a costi competitivi. Joool vanta già una significativa esperienza nell’elettrificazione per il settore navale. La partnership tra i gruppi Beneteau e Fountaine Pajot ci permetterà di accelerare la standardizzazione. I sistemi sviluppati potranno essere utilizzati da altri cantieri navali partner, che potranno così beneficiare di soluzioni collaudate e competitive».

Non solo motori ma integrazione energetica

Joool integra propulsione, accumulo, conversione e gestione dell’energia, interfacce e servizi all’interno di una piattaforma progettata per adattarsi a diverse dimensioni e utilizzi delle imbarcazioni. Una tecnologia scalare a seconda delle dimensioni dell’imbarcazione. Le due aziende sottolineano l’esperienza nell’elettrificazione: «Ben 28 anni di esperienza nell’elettrificazione navale, oltre un milione di ore di dati operativi in ​​mare, 44 barche a vela ibride che navigano in cinque continenti e diversi cantieri navali che già utilizzano la tecnologia».

Caratteristiche del sistema JOOOL:

· Propulsione elettrica POD predisposta per l’idrogenerazione

· Batterie al litio ferro fosfato (LFP) riciclabili

· Sistema di gestione intelligente dell’energia di propulsione (EPMS) con diagnostica remota

· Installazione semplificata in cantiere e rete di assistenza globale

· 7 anni di garanzia e sicurezza certificata ISO

La partnership sta entrando in una fase di implementazione operativa. Joool mira a fornire ai produttori una piattaforma tecnica comune, adattabile ai loro modelli e utilizzi, e a contribuire alla strutturazione dello sviluppo dell’elettrificazione marittima.

Ecco i numeri:

• 8 marchi: Beneteau, Jeanneau, Lagoon, Lagoon Signature, Excess, Fountaine Pajot, Fountaine Pajot Yachts, Dufour

• Beneteau Group: 4 modelli inclusi

• Fountaine Pajot Group: 10 modelli inclusi

• 3 cantieri navali esterni partner di Joool: Leopard Catamaran, RM Yachts e Chantier de l’Arsenal

La struttura di Joool presente in tutto il mondo

Joool si affida a 19 centri di assistenza post-vendita in tutto il mondo per fornire supporto a costruttori navali e utenti. Grazie alla connettività di bordo che combina reti satellitari e cellulari tramite un gateway sicuro, il sistema Joool può essere monitorato da remoto ovunque la nave disponga di una connessione.

Il team di assistenza può visualizzare lo stato e gli allarmi, analizzare parametri e cronologia, modificare determinate impostazioni e distribuire aggiornamenti software, consentendo loro di assistere l’equipaggio o un partner locale e, quando il guasto lo consente, ripristinare il funzionamento del sistema senza richiedere interventi in loco.

Ricorda il sistema di Tesla e il paradigma della manutenzione predittiva ovvero monitoraggio continuo per intervenire prima dell’insorgere danni gravi.

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