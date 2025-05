Veicoli elettrici in California: verso la prima centrale virtuale

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Sorgerà in California la prima centrale elettrica virtuale frutto dell’aggregazione di migliaia di veicoli elettrici. In altri termini, la prima applicazione su grande scala della funzione Vehicle to Grid (V2G). La stanno sviluppando Leap e ChargeScape.

Leap è una piattaforma per la creazione e la scalabilità di centrali elettriche virtuali (VPP). ChargeScape è la joint venture tra Ford, Honda, BMW, Nissan e Tesla che fornisce servizi di ricarica ai proprietari di veicoli elettrici.

Fornirà servizi di demand response alla rete

Dalla loro collaborazione nascerà un sistema intelligente in grado di aggregare le batterie dei veicoli elettrici integrandole alla rete. Potrà fornirle vari servizi, dalla ricarica flessibile alla fornitura di energia nei picchi di domanda. Sarà «la più grande centrale elettrica virtuale per veicoli elettrici del mondo».

ChargeScape fornisce una piattaforma di ricarica unificata per veicoli elettrici che collega le reti elettriche con un gruppo di brand automobilistici. Leap fornisce software in grado di garantire un accesso rapido e automatizzato ai mercati energetici attraverso un’interfaccia universale. Questo semplifica la partecipazione dei veicoli elettrici e di altre risorse energetiche distribuite (DER) a un’ampia gamma di programmi di “demand response management“ attraverso un’interfaccia universale.

Opportunità di guadagni per driver e case auto

Questo offre opportunità di guadagno ai proprietari di veicoli elettrici, sia attraverso la ricarica intelligente, che riduce il consumo di energia durante i periodi di picco della domanda di rete, sia attraverso l’esportazione bidirezionale di energia, incluse le applicazioni veicolo-rete (V2G).

Le stesse case automobilistiche, attraverso la piattaforma ChargeScape, possono generare nuovi ricavi nell’ambito di alcuni piani di incentivo federali come l’ Emergency Load Reduction Program (ELRP) e il programma statale Demand Side Grid Support (DSGS).

Joseph Vellone, CEO di ChargeScape si dice lieto «poter restituire denaro agli automobilisti di veicoli elettrici in tutta America e di contribuire a rendere la proprietà di un veicolo elettrico più accessibile e conveniente». Jason Michaels, CEO di Leap sottolinea che «la partnership con ChargeScape amplia e migliora la nostra capacità di attingere a risorse di veicoli elettrici precedentemente inaccessibili» in un momento in cui «la rete ne ha più bisogno».

Le emergenze black out in California

La California, infatti, rischia spesso black out nel periodo estivo, quando c’è forte richiesta di elettricità per il condizionamento degli edifici e i grandi bacini idroelettrici che la alimentano soffrono per la siccità. Già due anni fa Tesla arrivò in soccorso con la sua rete di 25.000 accumulatori domestici Power Wall.

Dopo il lancio in California, le aziende prevedono di estendere la copertura ad altre regioni degli Stati Uniti.

LEGGI anche “Debutta Intelligent Octopus, prove tecniche di V1G” e guarda il video

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-