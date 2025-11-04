Nei primi nove mesi del 2025, il mercato dei veicoli commerciali leggeri, degli autocarri e degli autobus nell’area Ue-Efta (comprende Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e nel Regno Unito ha mostrato segnali di trasformazione green. Si è vista una crescita significativa delle immatricolazioni di veicoli ricaricabili (Bev e Phev) pur restando prevalente la presenza del diesel nei segmenti più pesanti. Interessanti i dati per i furgoni e gli autobus elettrificati. Non solo una tendenza, ma una svolta ben iniziata. Anche in Italia crescono i veicoli a batteria (leggi). I numeri si leggono nel focus, realizzato dall’area studi e statistiche di ANFIA,

Veicoli commerciali leggeri: crescono i ricaricabili del 66%

Le immatricolazioni di veicoli commerciali elettrici leggeri (fino a 3.500 kg), nei primi nove mesi del 2025, nell’area Ue-Efta-UK hanno registrato una forte crescita. Vediamo i numeri: un incremento del 66,8% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Questa la tendenza. Ma il dato interessante è la quota di mercato che ha raggiunto l’11%. Un guadagnano di cinque punti percentuali in un solo anno. Questo dato conferma la crescente diffusione della mobilità elettrica anche tra i mezzi da lavoro di piccole dimensioni.

Veicoli che in ambito urbano non hanno problemi di autonomia e sono incentivati dalle misure di restrizione degli enti locali.

Camion: il diesel resiste, ma gli elettrificati fanno +57%

Nel segmento degli autocarri con massa superiore a 3.500 kg, il diesel continua a dominare con una quota di mercato del 92,9%, nonostante un calo dei volumi pari all’11,9%. In controtendenza, le immatricolazioni di veicoli elettrificati sono aumentate del 57,2%, segnalando un interesse crescente verso soluzioni più sostenibili.

Anche tra gli autocarri pesanti (sopra i 16.000 kg), il diesel mantiene una posizione quasi monopolistica, pur registrando una flessione del 10,3%. I veicoli elettrici ricaricabili crescono del 34,4%, sebbene la loro presenza sul mercato sia ancora marginale crescono gli investimenti sulle aree di ricarica. Anche in Italia grazie alla rete Milence.

Autobus: la transizione è realtà, quota di mercato al 25%

Il comparto degli autobus è quello che ha mostrato la crescita più marcata dei veicoli elettrificati con un aumento del 52,1% rispetto al 2024. La quota di mercato sfiora il 25% ovvero il 24,8%.

Al contrario, le alimentazioni alternative come gas e metano sono diminuite del 10,8%, mentre le ibride hanno subito una contrazione del 33,7%. Il diesel, invece, si conferma stabile con un incremento del 2,9% e continua a detenere la maggioranza del mercato, con una quota del 65,1%.

