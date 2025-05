Vecchie auto appiedate: e chi non ha soldi per cambiarle…?

Vecchie auto appiedate da ottobre per le misure anti-inquinamento: lo sfogo di un lettore che non potrà più circolare (in alcuni giorni) con la sua Euro 5 ha provocato diversi commenti. Ne pubblichiamo due, arrivati a info@vaielettrico.it

Vecchie auto appiedate: e se io i mezzi per cambiarla non li ho? Non sarebbe meglio…?

“Buongiorno, scrivo con riferimento all’articolo di ieri 30 maggio nel quale citate il Sig. Aldo con la sua Fiat Freemont Euro 5: e se io i soldi per cambiare auto non li ho? Cambiarla a fine vita non sarebbe meglio? Un saluto“. Loris Rossi

Vecchie auto appiedate: giusto così, non ci si rende conto dei danni che fa l’inquinamento?

“Ho letto i commenti alla lettera di Aldo Paulucci, che lamenta di non poter più circolare con la sua diesel Euro 5 con i limiti in arrivo da ottobre. Sarebbe ora di finirla con questo piagnisteo: non ci si rende conto dei guasti che l’inquinamento ha causato e continua a causare, in particolare qui nella mia Lombardia? A farne le spese sono soprattutto bambini e anziani, eppure i più vogliono continuare a far finta che vada tutto bene e a pensare solo ai loro affari. Meno male che c’è l’Europa a imporre limiti severi, sperando che qui poi li si facciano rispettare“. Sergio Brambati

Non è una guerra di religione…

Risposta. Bisognerebbe cercare di capire le esigenze di tutti e, nel limite del possibile, provare a contemperatale. Tenendo conto che in campo non ci sono solo favorevoli e contrari a queste limitazioni del traffico. Ci sono anche gli amministratori locali, che rischiano in prima persona di essere mandati a processo se non mettono in campo misure per migliorare la qualità dell’aria. Gli incentivi, statali e locali, dovrebbero servire proprio ad aiutare chi non può circolare con la sua auto ad acquistarne una nuova. E, chiaramente, andrebbero potenziati i trasporti pubblici, che peraltro in città come Milano sono già piuttosto attrezzati. Teniamo conto, infine, che qualche deroga esiste nei limiti in vigore da ottobre in tre regioni tra le più inquinate (Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte). Insomma, siamo tutti sulla stessa barca e dovrebbe essere interessa comune remare in un mare pulito.