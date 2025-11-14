Vecchia auto ereditata da rottamare per il bonus: che data fa fede? E posso partecipare alla prossima tornata di incentivi essendo proprietario di una vecchia auto da più di 6 mesi? Sono le richieste di chiariemnti di die lettori. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Vecchia auto ereditata: conta la voltura sul libretto di circolazione o…?

“I l decreto per il bonus veicoli elettrici afferma che bisogna essere proprietari da almeno sei mesi del veicolo da rottamare. Nel caso di un veicolo ereditato, con morte del de cuius da oltre sei mesi, si afferma che non è possibile, secondo i concessionari, accedere al bonus. Tuttavia a livello normativo si diventa eredi al momento della morte del de cuius. E non quando si effettua la voltura del nome sulla carta di circolazione. Sarebbe possibile avere un chiarimento o è possibile chiedere al ministero di chiarire la questione? Cordiali saluti.” Antonino

Risposta. Purtroppo ha ragione il concessionario. Nel senso che la Sogea, la società pubblica che gestisce le pratiche per l’incentivo, “pesca” dai registri informatici della Motorizazione Civile. E, per quel che riguarda la data d’inizio del decorrere dei sei mesi, fa riferimento alla data del passaggio di proprietà trascritta sul libretto di circolazione. Può comunque provare a scrivere al Ministero, sperando che abbia maggior fortuna di chi ha richiesto chiarimenti sui bonus senza mai avere risposta.

Auto da rottamare sua da quasi 6 mesi: potrà partecipare al 2° click-day?

“H o un auto di cui divento proprietario dopo 6 mesi il primo dicembre. Rientro in tutti gli altri parametri, se ottengo il voucher nel secondo clic day, avendo un mese per presentare il voucher, non dovrei avere problemi nell acquisto, no? Grazie”. Matteo Cassano

Risposta. Secondo noi è tutto in regola. Si tratta solo di capire se e quando sarà questo secondo click-day. In teoria dopo il 23 novembre dovrebbero essere rimessi in gioco i voucher non esercitati entro un mese. Ma l'impressione è che il Ministero dovrà prima sistemare gli equivoci sorti con il primo click-day. A cominciare dallo stallo creato nelle concessionarie da questioni rimaste a lungo in sospeso. Come la possibilità o meno di esercitare il voucher per chi risultava secondo intestario sul libretto dell'auto da rottamare. Questione poi risolta positivamente per i richiedenti, come da FAQ n. 35 della guida ministeriale.