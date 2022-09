Vässla presenta Pedal, l’e-bike più minimal che ci sia

Vässla presenta Pedal, e-bike minimal nel design ma con tutto ciò che serve in città. La start up svedese ha in catalogo anche una e-folding e uno scooter elettrico.

Non a caso l’azienda svedese ha lanciato il suo primo modello di e-bike il 22 settembre. Nella giornata mondiale denominata World Car Free Day. Ventiquattrore ore senza auto per sensibilizzare a uno stile di vita più sostenibile.

«Questa giornata offre una grande opportunità per dimostrare come possono apparire le nostre città senza auto e mostra quanto l’inquinamento influisca sulle nostre vite. Poiché la missione di Vässla è che ogni giorno sia un giorno senza auto, incoraggiamo più persone a sostituire i veicoli pesanti non ecologici con biciclette elettriche leggere».

Vässla e-bike green

Questo il messaggio che Vässla ha lanciato insieme a Pedal. Una e-bike dall’aspetto futuristico completa di componenti ad alte prestazioni come la funzionalità di pedalata assistita con rilevamento della coppia. Il design è minimalista ma tuttavia sorprendente, privo di fili o pulsanti a vista e utilizza un unico tubo del telaio invece di un triangolo anteriore convenzionale.

Le ruote da 24 pollici hanno un diametro inferiore rispetto allo standard di questo segmento e-bike che utilizza ruote 26 pollici o 700c. Un aiuto per i ciclisti di taglia minore che non cambia troppo la guidabilità e nemmeno la possibilità di reperire pezzi di ricambio. Allo stesso tempo, l’azienda afferma che la bici è dotata di un «sedile dal design ergonomico per una comoda posizione di seduta senza mettere troppo pressione sui polsi e sul collo».

Buona autonomia e inclusività

La batteria rimovibile della bici è sufficiente per 100 km di autonomia. Nel caso di Pedal Vässla, un sensore di coppia aiuta a misurare con precisione la forza di pedalata del ciclista e ad applicare un livello di assistenza motore efficiente e reattivo basato sulla forza di pedalata del ciclista. Il motore del mozzo posteriore è da 250 W di potenza nominale, un altro livello di prestazioni legalmente limitato, ma offre una buona coppia di 45 Nm.

La bici è dotata di una trasmissione a cinghia con funzionamento a velocità singola per facilità d’uso e manutenzione ridotta. I freni sono a disco idraulici sempre nell’ottica di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione periodica. Il Vässla Pedal include la connettività IoT e viene fornito con un’app per lo sblocco digitale, il monitoraggio in tempo reale, gli avvisi di tentativi di furto e la cronologia delle corse in bicicletta.

Acquisto o in abbonamento

Vässla Pedal è disponibile in questo momento per il pre-ordine soltanto in Svezia. Ma non è escluso che presto si aprano le vendite anche nel resto d’Europa. Nel sito si viene invitati a lasciare il proprio indirizzo e-mail per essere costantemente aggiornati sulle novità Pedal. Il prezzo di vendita è € 2.990 con consegne previste a partire da marzo 2023.

Segnale inequivocalbile dello sbarco di Pedal anche in Europa è il servizio di abbonamento che Vässla offre. Infatti Pedal sarà disponibile per il noleggio a Stoccolma, Parigi e Madrid già in autunno, con piani per abbonamenti mensili, semestrali e annuali a partire da € 79.

Proprio il servizio di abbonamento ci riporta alla piccola Bike. La e-folding di Vässla uscita nel 2021 e usata proprio per il noleggio a tempo lungo. Discorso simile per lo Scooter della casa da 1800 W di potenza e 45 km/h di velocità massima. Un ciclomotore che consente 175 kg di carico e due passeggeri a bordo. Dal peso totale di 65 kg e un range di circa 60 km di autonomia. Anche in questo caso però Scooter non è in vendita, ma solo in abbonamento in determinate città-

