VanMoof,100 km di autonomia in più con il PowerBank

Altri costruttori adottano una soluzione “camuffata” da borraccia, che però non garantisce mai una grande estensione dell’autonomia. Invece VanMoof ne fa un elemento caratteristico, perfettamente integrato nella linea e nella “filosofia” delle sue e-bikes. Il PowerBank può essere ricaricato da una normale presa elettrica in 3 ore (in due fino al 70%). Costa 348 dollari è può essere acquistato on line attraverso l’e-commerce dell’azienda. Le prime spedizioni sono previste da giugno.

VanMoof connnesse con Apple Find MY

L’azienda ha anche colto l’occasione per annunciare alcuni perfezionamenti del prodotto. Tra queste la compatibilità con la rete Find My di Apple che consente di localizzare la posizione del veicolo in caso di furto o smarrimento. Sono stati apportati inoltre miglioramenti al display a matrice e al cablaggio interno e sono stati ridisegnati i flap e i pedali dei paraurti. Anche le scatole in cui vengono spedite le bici elettriche sono state rese più compatte e il contenuto di plastica è stato ridotto del 70%.

VanMoof ha registrato un vero a proprio boom di vendite lo scorso anno a causa dell’effetto Covid e ora circolano nel mondo 150 mila suoi veicoli. A inizio anno ha chiuso un round di finanziamento raccogliendo 40 milioni di dollari. Serviranno ad aumentare la sua presenza fisica globale da otto a 50 città nei prossimi sei mesi.