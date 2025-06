VanMoof torna in sella: due nuovi modelli e più assistenza

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Dopo il fallimento del 2023 e il salvataggio firmato McLaren, lo storico marchio olandese VanMoof rilancia la gamma e promette più qualità e meno problemi.

Una notizia attesa dagli amanti del marchio: VanMoof ci riprova. Dopo la clamorosa bancarotta della scorsa estate e il successivo salvataggio da parte di Lavoie, società del gruppo McLaren Applied, il produttore olandese di biciclette elettriche torna sul mercato con due nuovi modelli: S6 e S6 Open. Le novità ci son Oma non si vedono. Infatti l’obiettivo non è tanto quello di rinnovare il prodotto, ma piuttosto di risollevare la percezione del marchio. Per farlo si punta tutto su affidabilità, supporto post-vendita e innovazione utile.

Più semplici, più affidabili

Proprio perseguendo una maggiore affidabilità si è deciso di abbandonare il cambio elettronico proprietario, spesso fonte di problemi, e sostituirlo con un cambio automatico meccanico a tre marce. Tornano anche funzionalità iconiche come il blocco ruota automatico (“Kick Lock”) e il supporto per smartphone integrato nel telaio. “Il nuovo approccio si basa su semplicità, modularità e riparabilità”, ha spiegato Eliott Wertheimer, CEO di VanMoof.



VanMoof punta su assistenza e servizi post vendita

Il vero salto di qualità, però, dovrebbe riguardare il servizio. VanMoof promette una rete di assistenza capillare, con oltre 250 centri di riparazione e 130 rivenditori già attivi in 13 Paesi europei. A questo si aggiunge il servizio di bike recovery: se la bici viene rubata, VanMoof si impegna a recuperarla o sostituirla entro 14 giorni. Un segnale chiaro a chi, fino a pochi mesi fa, si è sentito abbandonato. E non è tutto: per i vecchi clienti penalizzati dal fallimento, l’azienda offrirà sconti fino a 1.000 euro sull’acquisto dei nuovi modelli.

Come sono fatte le nuove VanMoof?

Iniziamo dal prezzo. Le nuove VanMoof partono da 3.298 euro (IVA inclusa). Sono spinte da un motore VanMoof Gen 5 che eroga 250W e una coppia di 45 Nm. Ad alimentarlo è una batteria integrata da 463 Wh che secondo il costruttore garantisce fino a 140 km di autonomia. Le consegne in Europa partiranno da agosto, in Paesi come Olanda, Germania, Belgio e Francia. Non c’è una data precisa per l’Italia.

