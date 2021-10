VanMoof e-bike diventa hype, in molti sensi. Perché l’azienda olandese presentando il modello V ha subito parlato di hyperbike.

Ma anche perché questa super e-bike che può raggiungere i 45 km/h ha avuto un hype incredibile tra le persone influenti di New York. Capofila il musicista Frank Ocean, cresciuto in Olanda, che ha partecipato alla campagna pubblicitaria di quella che viene definita la “Tesla delle bici”. Lo hanno seguito altri rapper come Tyler, the creator o Aminé. Nomi che potrebbero dire poco ai biker ma che sommano decine di milioni di follower su Instagram. La più grande vetrina commerciale dell’Universo.

Poi c’è il dettaglio che VanMoof ha dichiarato di voler ridisegnare la mobilità urbana entro il 2025 con il modello V e quelli che seguiranno. Possibile negli Stati Uniti e in altri luoghi dove effettivamente un certo tipo di e-bike potrebbe sostituire un’automobile. Francamente lo troviamo più difficile nell’Unione Europea che per questo tipo di bici a pedalata assistita richiede assicurazione, targa e obbligo di casco. Chi possiede un qualunque ciclomotore, o peggio una moto, conosce i costi assicurativi di questi mezzi. Costi che sono annuali e quindi da fine pena mai.

VanMoof e-bike diventa hype ad alta velocità

VanMoof V è la prima e-bike ad alta velocità del marchio. Offre tutto quello che si può volere da un mezzo a due ruote elettrico. Sospensioni complete davanti e dietro, telaio in alluminio, cavalletto integrato, tasto per il turbo e sistema di antifurto. Ma la caratteristica più importante è la trazione integrale, muove cioè entrambe le ruote, non solo quella posteriore.

Monta un limitatore di velocità per adattarsi alle varie normative. Però i 50 km/h di velocità massima e soprattutto i 700 Wh di potenza motoristica non le consentono di circolare per le strade della Ue. Oltretutto si può aggiungere un altro motore per arrivare a 1KWh. Un vulnus non da poco per una e-bike non fatta per il cross. Il costo poi di 3500 euro è concorrenziale, ma solo se non si devono aggiungere le spese accessorie. Che in questo momento sono ineludibili.

Le sospensioni anteriori e posteriori si combinano con pneumatici più spessi per il comfort anche ad alta velocità e un nuovo design del telaio molto futuristico. Ma anche utile. Infatti garantisce corsa fluida e senza rivali sulle lunghe distanze. Il doppio motore della bici fornisce una potente accelerazione che è uno dei motivi principali per cui VanMoof V è un vero sostituto dell’auto. Ma non per noi europei.

VanMoof Model V senza paragoni

Ma non sono finite le sorprese di questa hyperbike. Dal controllo intelligente del motore per migliorare la trazione per la sicurezza e alle prestazioni. O il Turbo Boost, il cambio automatico delle marce e persino la difesa dai furti. Il fondatore Ties Carlier, fondatore di VanMoof, è fiducioso sulla sua nuova creazione. «Credo che questo nuovo tipo di e-bike ad alta velocità possa sostituire completamente scooter e auto in città entro il 2025». Per farlo si devono cambiare le regole. E forse ripensare le città. Nella situazione attuale una bici lanciata a 50 km/h senza protezioni e tutele assicurative, si muove in sicurezza?

«Chiediamo politiche progettate intorno alle persone, ripensando a come gli spazi pubblici possono essere utilizzati se non sono occupati dalle auto. Mi emoziono molto pensando a come potrebbe essere una città nel prossimo futuro», conclude Ties. Intanto VanMoof V è attualmente disponibile per le prenotazioni solo su invito, con le prime consegne previste entro la fine del 2022. Per un pubblico più ampio, i codici di prenotazione verranno condivisi periodicamente tramite una lista d’attesa su vanmoof.com.

Una rivoluzione in un decennio

VanMoof è stata fondata nel 2009 da Taco e Ties Carlier, due fratelli olandesi. Il loro target è da subito stato creare la bici da città perfetta. In poco più di un decennio VanMoof è arrivata a definire la categoria e-bike con i suoi design che propongono stile e sostanza in perfetto equilibrio. Grazie alla sua combinazione di estetica e ingegneria di fascia alta, VanMoof è il marchio di e-bike in più rapida crescita al mondo. E pure l’unico brand non di sneakers o abbigliamento riconoscibile nella classifica costantemente stilata dal sito specializzato Highsnobiety.

Con una comunità mondiale di quasi 200.000 clienti, i telai integrati di VanMoof hanno sostanzialmente capovolto l’industria delle biciclette. VanMoof infatti ha il pieno controllo di tutto. Dalla progettazione alla produzione, vendita e assistenza post-vendita.

