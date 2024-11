Vandali contro le ricariche di A2A: un dirigente dell’azienda milanese ha postato le immagine dei display di due colonnine colpiti e resi così inservibili.

Vandali contro le ricariche: “La nuova maleducazione sta straripando…”

“È impossibile non accorgersene, la nuova maleducazione è globale, è nell’aria, straripa dai cellulari, trabocca dalle televisioni, domina la conversazione culturale e politica. E minaccia seriamente di sopraffarci“.

Con queste parole Giovanni Barbaro, responsabile Operations e Manteinance di A2A e-mobility, ha accompagnato la pubblicazione su LinkedIn di due foto emblematiche. Si vedono due colonnine della grande utility milanese vandalizzate con un colpo ben assestato sul display, in modo da renderle inutilizzabili, non potendo abilitare la ricarica.

Giustamente Barbaro fa notare che non sono solo le ricariche ad essere prese di mira: ormai si vandalizza di tutto. E anche parcheggiare un’auto in strada, la sera, è diventata un’operazione a forte rischio. Ma l’auto elettrica, in più, ha una categoria di odiatori aggiuntivi, fatta di gente che considera la transizione una manovra orchestrata da poteri forti per una categoria di privilegiati.

Tesla l’auto più vandalizzata. Ma spesso li identificano…

C’è poi un capitolo a parte, che riguarda Tesla e gli sfregiato seriali che negli anni se la sono presa con le auto prodotte dall’azienda di Elon Musk. Solo che qui il problema è passato dalla parte dei danneggiatori: i modelli Tesla sono dotati del cosiddetto Sentry Mode, la Modalità Sentinella. Ovvero un sistema di telecamere che, anche quando l’auto è parcheggiata, riprende tutto quello che avviene attorno.

Ci sono stati numerosi casi negli Stati Uniti, ma anche in Italia non ci siamo fatti mancare nulla. Vi abbiamo raccontato per esempio il caso di un lettore milanese, proprietario di una Tesla Model Y sfregiata sulla fiancata mentre era parcheggiata in via Emilio Gola. Peccato che il Sentry Mode fosse attivo e che l’incauto vandalo sia stato ripreso in volto e denunciato. Ogni tanto qualcuno lo beccano, purtroppo solo ogni tanto.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –