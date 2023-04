Valo Hyperfoil: la moto d’acqua con i foil da 50 nodi

Valo Hyperfoil punta sul sistema con i foil. Come la barca Candela, questa moto d’acqua elettrica in arrivo dalla California vuole volare sull’acqua, fino a 50 nodi, e risparmiare energia grazie al minore attrito sull’acqua. Buone prestazioni, annunciate dall’azienda. Ma si pagano: 59mila dollari.

La California che vola a emissioni zero

La moto d’acqua o jet-ski foil Valo Hyperfoil punta sulla planata e la velocità. Questo l’obiettivo di Boundary Layer Technologies, la società californiana che dall’estate 2023 commercializzerà il mezzo nautico.

La moto è stata presentata puntando sulle prestazioni: “Valo Hyperfoil attraverserà l’acqua ad un’altezza fino a 60 centimetri sopra la superficie. Spinto da un motore elettrico da 80 kW, raggiungerà la velocità massima di 50 nodi/93 km/h (anche se nel sito si legge una velocità minore Ndr)”.

Vediamo come funziona il sistema a foils che entreranno in funzione automaticamente – sono governati dal software di controllo del volo Skyride – quando la velocità supera i 13 nodi (24 km/h). Come per Candela si sottolinea il minor consumo energetico grazie alla riduzione dell’attrito dell’acqua. A velocità di crociera (34 nodi/64 km/h) il produttore promette due ore di autonomia. Non male vista la velocità, da zero a 39 nodi in otto secondi. Peccato non conoscere ancora i dati relativi alla capacità della batteria. Rilasciate invece le informazioni sui tempi di ricarica: “Tre ore per una ricarica completa con un caricabatteria per auto da 240 V”.

I materiali utilizzati? “Compositi in fibra di carbonio, titanio e acciai inossidabili ad altissima resistenza. Il sedile in pelle vegana“.

Un giocattolo da 59mila dollari, preordini per 1 milione

Valo Hyperfoil è lungo 3,5 metri e largo 1,2 per un pescaggio di 1,3 metri quando i foil saranno dispiegati (40 centimetri ripiegati). C’è da aspettare l’estate 2023 per la commercializzazione, consegne nel 2024, ma è possibile la prenotazione anticipata sul sito Web del produttore con un deposito iniziale di 1.000 dollari. Il prezzo? Proposto a 59.000 dollari.

Caro? Neanche troppo vista la nicchia a cui è riservata: water toys per i superyacht. Il Ceo Ed Kearney alla stampa specializzata statunitense ha parlato “di poco più di un milione di dollari in preordini per l’ hyperfoil” Siamo a circa una ventina di unità. Clienti americani ma anche un ordine dal Kuwait.

Incluso nell’acquisto c’è un corso di formazione sulla sicurezza e sulle operazioni del veicolo di mezza giornata.

“Valo Hyperfoil sarà veloce, agile ed estremamente emozionante. Tutto questo rimanendo quasi in silenzio e lasciando appena una scia nell’acqua“. Sintesi di Ed Kearny, fondatore e Ceo di Boundary Layer Technologies.

