Valeo lancia Smart e-bike, motore e cambio nella pedaliera

Prima sono arrivati gli ibridi, gli ibridi ricaricabili e le auto solo-elettriche, seguite da camion elettrici, navette autonome, veicoli elettrici a 3 ruote e droidi per consegne. Ora Valeo ha sviluppato un altro utilizzo per i sistemi a 48V – per le bici. La tecnologia, sviluppata in partnership con Effigear, raggruppa in un’unica unità nella pedaliera un motore elettrico a 48 V e un cambio automatico adattivo a 7 velocità. Con una coppia motrice pari a 130 Nm, può moltiplicare per otto lo sforzo del ciclista, mentre altri sistemi sul mercato arrivano al massimo a cinque.

Su una cargo-bike, l’assistenza Valeo consente a un ciclista con un carico di 300 kg di affrontare una pendenza del 14% (una rampa di un parcheggio) senza fatica. Sia in avanti sia in retromarcia. Il motore elettrico promette di essere anche più efficiente dei motori a 24V o 36V installati sulla stragrande maggioranza delle bici elettriche oggi disponibili. L’intenzione di Valeo non è di costruire e-bike: solo di dotarle della propria soluzione di pedalata assistita.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —