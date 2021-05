Valentino Rossi fa “The Doctor” in monopattino

Valentino Rossi inforca il monopattino. Forse qualcuno gliel’avrà consigliato dopo le ultime scialbe prove in Moto GP. Il “Dottore” l’ha preso in parola e ha lanciato una gamma di veicoli per la mobulità leggera brandizzati con il suo marchio VR/46.

Con tre modelli griffati VR/46

Sono tre i modelli lanciati sul mercato, in collaborazione con MT DISTRIBUTION. La linea di mobilità elettrica comprende il monopattino elettrico per ragazzi il KD1, quello per bambini KIDDY e l’hoverboard FUN.

VR|46 Racing Apparel S.r.l. è l’azienda che fa capo a Valentino Rossi e gestisce tutto il merchandising per il pilota tavulliese e per tanti altri piloti delle due ruote. Per sbarcare nella mobilità elettrica VR/46 Racing si è affidata alla consolidata esperienza nel campo della e-mobility di MT Distribution. L’ azienda già distribuisce veicoli di micromobilità griffati da Lamborghini, Aprilia e Ducati Scrambler, questi ultimi derivati dal Velocifero Mad Air del designer bolognese Alessandro Tartarini. Nasce oltre 43 anni fa per iniziativa imprenditoriale dei due soci fondatori a Calderara di Reno (BO). Il gruppo conta oltre 80 collaboratori in Italia e in Cina, nell’ufficio di Shenzhen che supervisiona l’intero processo produttivo e si occupa in maniera continuativa di ricerca e sviluppo.

La line-up griffata Valentino Rossi comprende inoltre altri due articoli; un monopattino per adulti e una balance-bike per ragazzi che verranno lanciati più avanti.

Bambini e ragazzi nel mirino di Vale

I primi tre prodotti ad essere lanciati «rappresentano a pieno il carattere giovane della linea identificata nei simboli che hanno fatto la storia e la leggenda di Valentino Rossi» recita il comunicato che annuncia il lancio.

KD1 è una monopattino elettrico a tutti gli effetti con velocità massima di legge (25 km/h) e due velocità intermedie di 6 e 20 km/h, e motore da 250 W nella ruota posteriore. Sospensione anteriore e doppio freno, luci, batteria da 187 Wh per un’autonomia fino a 15 km. Il prezzo è di 299 euro. KD1 è rivolto ai ragazzi da 14 anni in su, che possono utilizzarlo in strada solo se equipaggiati con casco.

Kiddy è un monopattino elettrico giocattolo, non omologati, per bambini. La velocità massima è di 12 km/h e costa 159 euro.

Fun è un classico hoverboard e costa 179 euro.

KD1, KIDDY e FUN sono già disponibili nei grandi negozi di elettronica di consumo e nei principali store online.

Tutti i veicoli sono ispirati ai colori di “The Doctor”, il giallo e il blu, e decorati con i più classici loghi multicolori del campione. Ulteriori dettagli nel sito VR/46 e-mobility.

