Valentina: per fragole e ortaggi a emissioni zero

Fragole e quasi tutti gli ortaggi si raccolgono a emissioni zero con Valentina. E’ la macchina agevolatrice elettrica nata sette anni fa dal saper fare di un’azienda storica della motor valley emiliana: l’Officina Meccanica Vallisi. Specializzata dal 1969 nella produzione di telai per motocicli e l’automotive.

Valentina sta nei campi fino a 12 ore

I dati più importanti di Valentina vengono spiegati a Vaielettrico.it da Daniela Vallisi che, con il fratello Daniele nella sede di Lippo di Calderara a pochi chilometri da Bologna, gestisce l’azienda di famiglia. “Circa sette anni fa abbiamo scelto di produrre questa macchina elettrica che è stata ben accolta dai nostri clienti. L’autonomia va da 10 a 12 ore e permette di organizzarsi anche in due turni di lavoro“. Sul fronte delle applicazioni la titolare illustra il ventaglio di opportunità: “Siamo partiti con gli asparagi ma va bene per quasi tutti gli ortaggi: zucchine, insalata, pomodori, carciofi a basso fusto ed erbe infestanti. La frutta è troppa alta, ma va bene per la raccolta delle fragole“.

Motori da 1200 Watt e velocità massima da 15 km/h

Per quanto riguarda la propulsione cambia a seconda del modello di Valentina. Vediamo le specifiche tecniche fornite dall’azienda: “Il FGA posteriore con 2 ruote indipendenti azionate da 2 motoriduttori movimentati da 2 motori asincroni trifase e potenza di 1200 Watt per una coppia di 420 Nm cadauno. Il modello FGZ con trasmissione posteriore tramite due motoriduttori che trasmettono il moto alle due ruote per mezzo di catene ed erogano una coppia motrice di 700 Nm per ruota“. La velocità massima arriva a 15 Km/h.

Video: la raccolta dei carciofi

Le batterie sono al piombo

Per quanto riguarda gli accumulatori si tratta di “4 batterie al piombo tubolari ad acido libero da 6 Volt 260 Ampere collegate in serie”. Abbiamo chiesto alla titolare come mai questa scelta e non il litio: “Abbiamo valutato che fosse la più idonea per le nostre macchine“. Daniela Vallisi tiene a sottolineare il bollino europeo ovvero “la conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE che fornisce una tranquillità antinfortunistica all’imprenditore e ai propri collaboratori“.

Il mercato è soprattutto italiano, cosi i nostri ortaggi respirano

Dove si vende Valentina? “Anche all’estero, ma per il 90% del nostro mercato è italiano. C’è tanto da fare qui da noi”. E si lavora tanto per la raccolta dell’asparago ad Altedo (uno dei paesi più conosciuti per questo ortaggio), ma anche con un gigante dell’ortofrutta come Apofruit.

“Ma sono ancora tanti che hanno ancora i motori a scoppio nei campi“. Un problema e un tema che purtroppo ancora non è stato fissato nella nostra agenda agricola. Eppure nei prodotti di eccellenza dove il consumatore è molto attento, per questo i nostri concorrenti francesi e californiani collaborano anche con le aziende di macchine agricole per fare andare sui campi i motori elettrici. Ma ci lavorano anche i turchi e i cinesi.

