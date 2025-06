Vaielettrico si rinnova, “dentro” e “fuori”

Care amiche e amici, passati quasi sette anni dal 17 settembre del 2017 quando ci affacciamo timidamente all’universo del Web, Vaielettrico si rinnova. Quello che potete vedere, cioè il nuovo logo e la nuova veste grafica, è solo una piccola parte, per così dire “la punta dell’Iceberg”, di ciò che cambia e cambierà dietro le quinte, cioè il software che lo gestisce e ve lo propone sui dispositivi fissi e mobili.

Tanti byte da gestire, abbiamo potenziato il software

Abbiamo totalizzato cifre che non ci saremmo mai immaginati: 15.049 articoli, 197.819 commenti, oltre 80 milioni di pagine viste. E’ un volume di byte che in ogni momento rischiava di mandare in tilt la nostra piattaforma, e spesso ne pregiudicava le prestazioni. Procedere a un radicale aggiornamento era indispensabile.

Per voi lettori cambierà poco o nulla, e sicuramente in meglio. I titolari dell’abbonamento “Premium”, per esempio, accederanno automaticamente a tutti i nostri contenuti senza pubblicità, compresa la sezione integrale dei commenti. Risolvendo così uno dei problemi che in tanti ci avevate segnalato. La home page del sito è stata alleggerita e semplificata. Le sezioni in evidenza sono state ridotte, ma chi è interessato a seguirne qualcuna in particolare continuerà a poterlo fare accedendo dal menu che compare sotto la testata.

Per voi lettori cambia solo l’aspetto

Tuttavia oggi il 95% di voi arriva su Vaielettrico da altre strade: attraverso notifiche, Newsletter, segnalazioni Google News e ricerche tematiche. Un altro cambiamento epocale riguarda lo strumento di navigazione, che oggi è soprattutto lo smartphone anzichè il PC. La nuova grafica infatti e stata ottimizzata per essere fruibile in mobilità, su schermi più piccoli e verticali.

Un po’ di pazienza e arriveranno anche nuovi contenuti

Continueremo a puntare anche sulle nostre rubriche video, che saranno rilasciate anche come Podcast sulle principali piattaforme di streaming. Alla Settimana Elettrica, Fuoco Amico ed Elettrospiegone si aggiungerà la trasposizione video della rubrica Vaielettrico Risponde. Continueremo a mettere al centro i vostri dubbi e i vostri contributi, che sono tra le nostre fonti principali.

Per noi autori cambiano alcune procedure di inserimento e gestione degli articoli. Ci scuserete se inizialmente, per qualche giorno ancora, incorreremo in qualche errore o disservizio. Ma d’ora in poi avremo a disposizione uno strumento più potente, più flessibile e predisposto alla multimedialità. Ne approfitteremo presto per lanciare nuove iniziative, arricchire Vaielettrico di nuovi contenuti e facilitare il dialogo con la nostra comunità che è la cifra identitaria della nostra proposta editoriale.

Buona lettura