Vaielettrico risponde: quanto consuma la Ioniq EV?

Paolo Gambini ci scrive in merito all’articolo “Due anni ai raggi X: Hyundai Ioniq EV “straccia” la Delta diesel”. Non è convinto che i dati di consumo della BEV siano calcolati correttamente. In particolare, pensa che la dispersione di energia sia eccessiva. E a tal proposito cita un articolo nel quale Enel X sostiene che presso i suoi impianti di ricarica oltre il 96% dell’energia prelevata finisce nella batteria. Ci risponde l’autore del raffronto Luigi Argese confermando le sue rilevazioni. Nell’articolo in questione, peraltro, specificava che la ricarica della sua Ioniq EV è stata effettuata quasi esclusivamente da impinato domestico e non da colonnine pubbliche.

Dati sbagliati: Ioniq Ev non può essere tanto efficiente

Scrive Paolo -L’articolo recita: “In due anni, per percorrere 64.500 km sono stati necessari 7454,04 kWh. Da questo dato cumulativo è possibile calcolare un consumo medio di 8,65 km/kWh. In realtà, stando a quanto rilevato dal computer di bordo, la Hyundai Ioniq EV ha percorso mediamente 11,0 km con un kWh”. Secondo me l’errore è relativo al fatto che il consumo della macchina viene espresso sempre in kwh x 100 km non in km/kwh. Direi che il consumo per 100 km va calcolato così: (kwh/km) x 100 quindi (7454/64500) x 100= 11.5 kw/h x 100 km. La macchina giustamente indicava un consumo di 11.0 kwh x 100 km che si avvicina agli 11.5, potrebbe essere che gli strumenti abbiano una certa percentuale di errore anche del 5 %. NON credo che il rendimento di ricarica sia del 78,6% e che quindi si perda il 21.4 % di energia.

Confermo tutto: ecco le prove

Risponde Luigi -Non è come scrive il lettore. Rispondo con 2 foto appena scattate, nelle quali è evidente che si tratta di km/kWh. Capisco che i dati riportati sono eccezionali a tal punto quasi da non crederci, ma sono REALI.

Nella foto del cruscotto è riportato il consumo medio del 3° anno, che è ancora superiore perché quest’anno ho montato le gomme Michelin e.Primacy, che sono ancora più performanti delle precedenti Michelin Energy Saver: come si vede in foto, nel terzo anno il consumo MEDIO è pari a ben 12,1 km/kWh. Nella foto del display centrale, ci sono I consumi degli ultimi percorsi ed è evidente che l’unità di misura sia sempre e solo km/kWh. Grazie per avermi trasmesso questo ritorno!