Vaielettrico risponde: mi piace la Dacia Spring, ma…

Silvano e Ferruccio sono interessati alla Dacia Spring elettrica. Il primo ci chiede della situazione incentivi, il secondo vorrebbe saperne di più sul cambio della batteria. marco, infine, chiede cosa comporti il cambio di una batteria di trazione. Risponde Gianni Catalfamo, fondatore di One Wedge e autore del libro “ Cento risposte (e oltre) alle tue domande sull’auto elettrica “.

Mi piace la Dacia Spring, ma gli incentivi?

Silvano chiede:

In data 10 settembre corr. mi sono recato presso una concessionaria Dacia della mia zona, poiché sono interessato all’acquisto di una Spring plus elettrica, rottamando la mia vecchia Punto del 2006. Con meraviglia ho appreso che gli incentivi che il Governo ha stanziato recentemente , nel caso specifico, sono € 6.000 e non € 6.000 + 2.000 come in precedenza. Vi chiedo se è esatto quanto sostiene la concessionaria e se vi è la possibilità in futuro che venga reintrodotto l’extra bonus x le auto elettriche. Grazie infinite.

Gianni risponde

Caro sig. Silvano, fino a poche settimane fa il programma di incentivi governativi comprendeva €6000 di ecobonus + €2000 di extrabonus; si trattava di due misure frutto di due provvedimenti legislativi diversi e ciascuno con la sua copertura finanziaria. Lo straordinario successo ha fatto sì che la copertura dell’ecobonus si sia esaurita, mentre restavano soldi in quella dell’extrabonus che però non poteva venire erogata senza la prima. Dunque il Governo ha stornato sull’ecobonus (che dal 14 settembre ha ripreso ad erogare) i fondi dell’extrabonus che però… è rimasto senza! E ora anche questo è terminato. Quindi ad oggi l’acquisto di un’auto elettrica non è più incentivato in alcun modo.

Mi piace la Dacia Spring: ma se la batteria va a zero?

Ferruccio chiede:

Ho una richiesta da farvi riguardo la Dacia Spring. Potete fare un video dove si vede cosa succede se si porta a zero l’indicazione della batteria, inteso come autonomia residua. Prosegue ancora o si spegne? Questo per capire se vi è un margine ‘extra’ dopo lo zero oppure no. Capisco che potrebbe essere complicata come prova ma credo sia utile per capire una probabile eventualità. Grazie Cordiali saluti

Gianni risponde

Caro sig. Ferruccio – non c’è bisogno di una prova specifica, tutte le vetture elettriche si comportano nello stesso modo. Lo “zero” ed il “100%” indicati dall’auto in realtà non sono lo zero ed il 100% elettrici della batteria, che si tiene un margine di sicurezza per evitare danneggiamenti, chiamato anche “buffer”. Questo buffer però è inaccessibile all’utente che non può mai caricare oltre il 100% o scaricare sotto lo 0%, in quanto il BMS non consente l’ingresso o l’uscita di ulteriore energia una volta giunti a questi livelli.

LEGGi ANCHE: Con la Spring fino allo 0 cosa succede e quanto fa

La BEV mi piace, ma se devo cambiare la batteria?

Marco chiede

Vi leggo da circa 1 anno con molta attenzione, mi piacciono gli articoli e leggo tutti i commenti. Sarebbe davvero utile se poteste raccontare della sostituzione in toto della batteria di una bev, costi compresi. Pensate di poterlo fare?

Gianni risponde

Caro sig. Marco – onestamente, per ora è improbabile. Ad esempio, chi le scrive ha sostituito la batteria di trazione della sua auto, ma si tratta di un intervento eseguito in garanzia dalla Casa Costruttrice. I costi sono naturalmente elevati sia per il costo della batteria di trazione stessa che per la poca maneggevolezza dell’oggetto (nel caso in specie, oltre 500kg !). Può darsi però che più avanti questa operazione diventi più comune e che, di conseguenza, queste informazioni diventino più facilmente disponibili.