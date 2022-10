Vaielettrico risponde, la seguitissima rubrica nella quale cerchiamo di dare delle risposte ai quesiti di voi lettori, arriva anche in versione video. Iniziando dai due quesiti di Ignazio e Francesco, critici su progettazione e installazione delle colonnine. Oltre a un non ottimale posizionamento delle ricariche stesse.

Vaielettrico risponde: Ignazio chiede colonnine più simili a pompe di benzina

“Concordo con l’autore di: Colonnine senza regole. In piu’ aggiungerei che bisognerebbe semplicemente, come per i carburanti fossili, introdurre prezzi unici o quasi simili per le ricariche. Installare colonnine in spazi simili ai distributori di benzine e gasolio, con tettoie, servizi e posizionamenti su strade e piazze frequentate o nelle comuni stazioni di servizio. E non in aperta campagna nei posti più impensabili. Rendendo più agevoli i rifornimenti e curando la manutenzione degli impianti. E permettendo pagamenti diretti con carte di debito e credito come nelle stazioni di servizio dei carburanti. Perché non credo che la transizione verde si possa attuare con i sistemi attualmente in vigore in tutta l’Europa. Cordiali saluti!“. Ignazio Alfarano

… e Francesco ha necessità di ricariche nei supermercati, quando fa la spesa

“Vi scrivo per chiedere aiuto ed info sulle modalità di ricarica a Bolzano. Premetto di essere un ” infelice ” possessore di un’ auto elettrica. Infelice perché, nonostante sia già la mia seconda elettrica, mi sono scontrato con dissidi e fragilità di una infrastruttura che ha notevoli limiti Detto ciò, vengo al punto della mia richiesta che indirizzo direttamente a Paolo Mariano, forse più competente in materia per conoscenza del territorio. Mi trovo a Bolzano per questioni lavorative provenendo dalla lontana Calabria. Stenderei un velo pietoso sull’ odissea del viaggio Calabria- Alto Adige… Vorrei chiedere se siate a conoscenza di centri commerciali o supermercati dove poter ricaricare a Bolzano e provincia. Ad oggi non sono riuscito a reperire nessuna info da questo punto di vista. Alloggiando in una pensione, non ho possibilità di ricaricare sul posto e nella zona di domicilio (Appiano, sulla strada del vino) non ci sono colonnine in AC limitrofe“.

E comunque la Calabria è attrezzata meglio dell’Alto Adige

“Sarebbe una grande comodità per me riuscire a ricaricare durante il tempo dedicato alla spesa settimanale. Lavorando tutto il giorno ( senza possibilità di ricarica sul posto di lavoro purtroppo) mi viene molto difficile ricaricare. Attualmente lo sto facendo chiedendo permessi di uscita al mio dirigente per andare a collegare l’auto alle colonnine pubbliche a Bolzano . Ma chiaramente è un’abitudine da non potersi considerare permanente. Spero vogliate prendere in considerazione la mia richiesta con il vivo augurio che la stessa possa essere soddisfatta. Concludo con una piccola chiosa. Sono rimasto basito dal fatto che un posto retrogrado ed inefficiente da ogni punto di vista dei servizi come la Calabria, sia organizzato con una logica di utilizzo della mobilità sostenibile molto più votata alla praticità rispetto alla maggiormente evoluta provincia autonoma di Bolzano“. Francesco

— Vaielettrico risponde con Paolo Mariano in questo video

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico