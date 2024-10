Vaielettrico risponde. Disarcionato dal mio scooter NIU, che faccio?

Un nostro lettore ci ha raccontato la sua spiacevole esperienza con uno scooter elettrico. Come ha risolto NIU la situazione?

Il signor Sergio è uno che viaggia su due ruote da mezzo secolo. È un classe ’57, padovano, che non si è mai fatto fermare, né dalla pioggia, né dal freddo e nemmeno dal passare degli anni. Ci ha scritto per per raccontarci la sua (spiacevole) esperienza con uno scooter elettrico, l’abbiamo chiamato e ci siamo fatti una chiacchierata per capire meglio come sono andate le cose.

Sergio è un signore pacato e gentile che a marzo dell’anno scorso ha deciso di abbandonare il suo Liberty e sostituirlo con uno scooter elettrico, un NIU MQI GT Evo. Dimostrando che l’apertura mentale non è una questione d’età. I primi due mesi sono stati una vera e propria luna di miele. Poi i primi problemi.

All’inizio qualche rogna con il GPS e la geolocalizzazione malfunzionante. Sergio porta il suo scooter in assistenza da Cazzola Moto a Padova, il suo concessionario di fiducia. Una volta sostituita la centralina (in garanzia) l’idillio può ricominciare, ma, anche questa volta dura poco. Dopo altri due mesi iniziano a comparire codici di errore, anomalie non presenti nemmeno nel libretto di uso e manutenzione. Il NIU torna in officina e la centralina viene sostituita altre due volte. Nel frattempo Sergio scrive al servizio clienti e segnala il problema, NIU chiede ulteriori informazioni, che vengono prontamente fornite, e poi più nessuna comunicazione.

Le seccature però, invece che essere risolte, aumentano e si aggravano. Durante la marcia chiudendo la manopola del “gas” lo scooter continua ad accelerare; basta frenare e il problema sembra risolto. Ma poi, l’ultimo e più serio malfunzionamento. Sergio accende il suo scooter, esce dal box e lo parcheggia senza spegnerlo, chiude il garage e quando toglie il cavalletto l’MQi accelera da solo facendogli perdere l’equilibrio e causandogli la frattura di una vertebra.

Sergio ora di scooter elettrici non ne vuole più sapere ed è piuttosto arrabbiato con NIU per la gestione del servizio clienti. Abbiamo contattato NIU che ne frattempo ha cambiato assetto aziendale. Con l’arrivo di NIU Italia l’assistenza è infatti uno dei focus su cui il management pone grande attenzione.

Come ha risposto NIU? Con uno scooter nuovo!

Abbiamo contattato Michael Castellano, county manager Italia, che ci ha spiegato come il caso del Sig. Sergio purtroppo è capitato proprio nel periodo in cui il precedente importatore stava abbandonando il marchio e fisiologicamente abbassando un po’ il livello di attenzione. Ad aggravare il tutto son estete anche le tempistiche per instaurare di nuovo un rapporto di collaborazione proficua con il concessionario Cazzola.

“Per evitare ulteriori indugi – conclude Castellano – abbiamo già discusso nelle scorse settimane con il rivenditore che riceverà un MQiGT100 (la versione nuova e migliorata dell’mQi GT evo) gratuitamente per poter sostituire a Sergio il suo vecchio scooter”.

