Vaielettrico risponde. Come si fa a ricaricare lo scooter alle colonnine?

Abbiamo uno scooter e ci capita di avere la necessità di ricaricare lontani da casa. Non c’è ovviamente una presa pubblica e allora che si fa? Possiamo collegarci con le colonnine di ricarica? Se sì come?

A chiedercelo è un nostro lettore che si muove per le vie di Roma in sella ad uno scooter NIU per la precisione un NIU FQi 500. Un veicolo dotato di due batterie da 28Ah e 72V.

La domanda è precisa e circostanziata: è possibile, acquistando un adattatore da Tipo2 a schuko, collegare il trasformatore dello scooter e ricaricare ad una colonnina?

Ma non è tutto. Il nostro lettore ci interroga anche su un’altra questione. Sta infatti pensando di acquistare una piccola power station per aumentare l’autonomia del suo scooter e allora vuole sapere quanto assorbimento dovrebbe sostenere questa power station.

Con un adattatore. Ma è illegale (e pericoloso)

Visto l’ottimo rapporto che lega Vaielettrico con NIU e in particolare modo Michael Castellano, country manager Italia, abbiamo girato a lui le domande del nostro lettore e questa è la risposta:

“Tecnicamente il collegamento potrebbe funzionare, ma il vostro lettore deve essere pienamente a conoscenza del fatto che legalmente non è consentito collegare veicoli alle colonnine tramite adattatori. Detto questo, non è detto che funzioni su tutte le colonnine.

Per quanto riguarda la power station, ne servirebbe una da almeno un paio di kWh, altrimenti l’autonomia ricaricata sarebbe veramente minima.”

Quindi, ricapitolando: vietato collegare veicoli alle colonnine attraverso adattatori. È una pratica che oltre che essere illegale potrebbe essere dannosa o addirittura pericolosa.