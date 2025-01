Vaielettrico Premium non mi convince: dove sono i commenti?

Ci scrive Ambro, un lettore, lamentandosi perchè gli stessi articoli, su Vaielettrico Premium, non riportano i commenti postati nel blog della versione gratuita. Non è il solo a criticare questa nostra scelta. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Tra premium e non premium si vede una diversità molto più a favore del non premium con i suoi bei 75 commenti. Non potete costringermi a fare la marionetta saltando dall’un sito premium al sito non premium… Ritengo necessario un aggiustamento!„ Ambro

Vaielettrico Premium ha solo venti giorni di vita: dateci un po’ di tempo per metterlo a punto

Risposta-Gentile Ambro, diversi lettori hanno criticato, come lei, la nostra scelta di disaccoppiare il blog di Vaielettrico Premium da quello di Vaielettrico gratuito.

Le confesso che la cosa ci ha un pò sorpreso. Pensavamo infatti che il blog “chiuso” su Premium fosse un valore aggiunto per i lettori abituali, spesso irritati da disturbatori, malpancisti, troll e no watt che infestando con le loro provocazioni la pagina dei commenti nella versione gratuita la stavano trasformando in una “curva da stadio”.

Ma evidentemente, anche questo “fa informazione”, tanto quanto gli articoli. Tuttavia ci sembra prematuro trarre conclusioni e fare aggiustamenti su una proposta editoriale che ha solo un mese di vita. Gli abbonati sono già alcune centinaia, e non finiremo mai di ringraziarli per la fiducia e il sostegno. Speriamo che le adesioni crescano ancora, soprattutto quando introdurremo qualche vantaggio in più.

E’ ovvio che il flusso di interventi prodotto da una nicchia di lettori non potrà mai essere paragonabile a quello del sito gratuito, frequentato ogni giorno da decine di migliaia di lettori. Ma confidiamo che pian piano gli abbonati arriveranno ad apprezzare la possibilità di scambiarsi opinioni e informazioni in un ambiente più ristretto e sereno, dove il dialogo è più costruttivo. Ci conceda qualche mese ancora di sperimentazione e vedrà che in un modo o nell’altro daremo una risposta alle sue comprensibili perplessità.

