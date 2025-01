Vaielettrico Premium da oggi in abbonamento: aiutateci a restare liberi

Scaduto il periodo di preiscrizione, da oggi Vaielettrico Premium, senza ingombri pubblicitari, sarà accessibile solo agli abbonati. Cambia anche il format del nostro canale YouTube

Ricordiamo che l’abbonamento mensile costa 1,3 euro, quello annuale 10 euro: l’equivalente di un caffè al mese, e di una pizza Margherita per un anno. E’ un contributo quasi simbolico, ma molto importante. Quante più saranno le adesioni, tanto più Vaielettrico potrà continuare ad essere una voce libera e indipendente. E farsi sentire più forte a sostegno delle nostre e vostre ragioni.

Per sottoscrivere l’abbonamento si parte da questo link o cliccando sul pulsante interattivo del banner che vedete in home page. Indirizza a una landing page con le istruzioni per la registrazione e il pagamento. Il tutto in tre passaggi.

Da Premium al nuovo format del canale YouTube: Vaielettrico lo fate anche voi

Premium nasce già con altre due peculiarità: la presentazione degli articoli in ordine cronologico di pubblicazione, e la sezione dei commenti riservata ai soli abbonati. Nasce quindi come una comunità di frequentatori abituali, accomunati da valori e interessi condivisi. Questo non significa allinearsi al pensiero unico, solo per darsi vicendevolmente ragione. Ma semplicemente, una volta messe in comune le fondamenta, innalzare il livello del confronto di idee anche diametralmente opposte.

Con il vostro sostegno, nel tempo anche noi contiamo di poter volare più alti, proponendo nuovi contenuti e nuovi contributi. I più importanti, come sempre, sono quelli che arriveranno da voi.

A breve, per esempio, rinnoveremo il format del nostro canale YouTube. Lo vedrete arricchirsi di contenuti mirati e interattivi, di nuovi volti e nuove rubriche. Una di queste si chiamerà “Fuoco amico” e coinvolgerà direttamente Premium. Sarà infatti una rubrica di video interviste, realizzate da noi, ma costruite da voi abbonati. Da Premium indicherete i personaggi che vorreste bersagliare con il fuoco amico di cinque domande secche. Partiremo la prossima settimana: preparate le munizioni.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –