Vaielettrico Premium: appuntamento al 7 gennaio

A giudicare dalle preiscrizioni, l’idea di Vaielettrico Premium, la versione del nostro sito a pagamento e senza pubblicità lanciata appena 10 giorni fa, ha intercettato i bisogni dei nostri lettori più affezionati. Al punto che un centinaio di loro ha già provveduto ad offrirci un caffé (1,3 euro) per l’abbonamento mensile o una pizza (10 euro) per quello annuale.

L’anticipo dei versamenti rispetto alla data del 7 gennaio che avevamo indicato presentando Vaielettrico Premium, pur avendoci fatto grande piacere, ci ha messi un po’ in difficoltà. Non essendo ancora attivo il sistema di fatturazione automatica, infatti, abbiamo dovuto procedere alla fatturazione manualmente. E in pieno periodo natalizio questo ha provocato qualche disguido. Ce ne scusiamo e contiamo che dal 7 gennaio in poi non accada più.

C’è ancora una settimana di tempo per testare gratuitamente la versione Premium, procedendo alla preiscrizione a questo link. Dal 7 gennaio in poi tutti i lettori che si sono preiscritti riceveranno una mail con le istruzioni per sottoscrivere l’abbonamento vero e proprio ed effettuare il relativo pagamento.

Vaielettrico Premium propone gli stessi contenuti del sito che ben conoscete, ma organizzati in ordine cronologico di pubblicazione. Questo, a nostro parere, dovrebbe agevolare i lettori abituali, che di giorno in giorno avranno una panoramica immediata di tutti i nuovi argomenti trattati. Ricordiamo inoltre che su Premium la sezione dei commenti avrà una sua vita autonoma. Sotto ogni articolo, cioè, non compariranno i commenti ricevuti nel blog di Vaielettrico.it, ma solo quelli inviati espressamente dagli abbonati. Il nostro auspicio è che questo possa contribuire a sviluppare un dibattitto più sereno e soprattutto costruttivo. Diventando in sostanza un contenuto informativo in più.

Il costo degli abbonamenti a Vaielettrico Premium: 1,3 euro per un mese e 10 euro per un anno

Nei primi giorni di rodaggio abbiamo combinato qualche pasticcio, diffondendo informazioni contraddittorie sul costo degli abbonamenti. Chi, anticipando la sottoscrizione, ha versato qualche spicciolo più del dovuto sarà rimborsato con uno “sconto” al momento del rinnovo. Rinnovo, ricordiamolo, che non sarà automatico. Tutti gli abbonati riceveranno una mail in prossimità della scadenza e dovranno autorizzare il prelievo dell’importo per il periodo successivo di abbonamento.

Grazie per il supporto che ci state dando e ci darete e i migliori auguri per l’anno che arriva.

