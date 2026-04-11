Vaielettrico lo ha deluso: poca spinta alle rinnovabili













Vaielettrico lo ha deluso: un lettore ci accusa di non avere spinto a sufficienza il passaggio alle rinnovabili: “Non vi fate sentire adeguatamente”. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Vaielettrico lo ha deluso: “Perché non vi fate sentire con più forza?”

“Vi ho sempre sostenuti, ma vedo scarsissimo impegno socio-politico vero, importante e determinante Pensiamo a questo momento: nulla che si imponga con decisione nell’ incalzare i politici (o politicanti?). Potremmo avere Sardegna, Sicilia, Calabria e Puglia energeticamente autosufficienti e più altro petrolio, gas, Hormuz etc etc. Non vi fate sentire adeguatamente. né con la dovuta obbligatoria forza. Mi state molto deludendo, credevo non foste l’ennesimo potere più o meno opportunista come….tanti. Scusate lo sfogo, ma è a fin di bene per il Paese e la gente comune. Dovrò deluso cambiare parere se non cambiate a fondo e subito voi. Grazie per la disinteressata (mia ovvio) attenzione”. Renato Della Moretta, Sondrio

La Meloni non ci sente, per quanto si urli…

Risposta. Ci viene da sorridere nel leggere mail come queste. Da anni incalziamo il governo affinché la smetta di aspettare il nucleare che verrà e inizi a investire seriamente nelle rinnovabili. L’hanno fatto Paesi come Spagna e Portogallo, che infatti stanno vivendo con molta più tranquillità la crisi iraniana. E come sta facendo la stessa Germania, che pure non avrebbe le condizioni favorevoli di Paesi come il nostro.

Ci siamo presi anche una buona dose di insulti, soprattutto in una Regione come la Sardegna sempre più allergica alle rinnovabili, nonostante una posizione geografica e climatica ideale. Che cosa dovremmo fare di più, incatenarci a Palazzo Chigi? Viviamo in un Paese in cui la politica energetica non la fanno i ministri deputati, ma l’ENI. E l’ENI ha una sua storia negli idrocarburi, che continua a cavalcare con ottimi risultati economici. Agli italiani serve altro? La Meloni non ci sente da questo orecchio, per quanto si urli. E infine: siamo diventati l’ennesimo potere? Surreale anche solo pensarle cose del genere.