Vaielettrico-Key Energy: viaggio nella rivoluzione della Motor Valley elettrica

C’è grande fermento nella Motor Valley emiliana mentre si affaccia alla nuova era della trazione elettrica. La terra dei motori rombanti e dei vapori di benzina spera che sia un’opportunità, ma oggi è soprattutto una sfida. Riuscirà a trasferire le sue eccellenze meccaniche nel nuovo mondo delle batterie e dell’elettronica?

Una giornata di eventi a Ecomondo, in ottobre

Cercheremo di scoprirlo con il progetto Electric Motor Valley che culminerà a fine ottobre nell’ambito della fiera riminese Ecomondo-Key Energy che ritorna dopo l’anno di sospensione per il Covid. In quella sede Vaielettrico e Key Energy organizzeranno una giornata di eventi interamente dedicata alla trasformazione della terra dei motori.

Esploreremo tre filoni: la conversione elettrica della filiera automotive, la sfida della formazione e la caccia ai nuovi telenti elettrici, i casi e le storie di alcune aziende di successo, a cui sarà conferito il premio E-Valley. In uno spazio collettivo messo a disposizione da Key Energy, decine di aziende emergenti potranno mettersi in vetrina e organizzare incontri B2B.

La filiera dell’auto elettrica ai raggi x

Nel frattempo, in partnership con l’Associazione MOTUS-E, realizzeremo uno studio sul campo per fotografare lo stato dell’arte. Stiamo ultimando la raccolta dei dati, attraraverso questionari compilati da un centinaio di aziende. Saranno rielaborati, analizzati e commentati da un team di economisti dell’Università di Ferrara coordinati dal professor Giorgio Prodi.

La presentazione del report sarà l’evento d’apertura della giornata riminese, presumibilmente il 27 ottobre. Ma un primo assaggio del progetto è andato in onda il 19 maggio scorso con il dibattito in diretta streaming “E-Valley: la transizione elettrica nella terra dei motori”.

Il webinar è stato organizzato nel quadro delle Digital Green Weeks di Key Energy in vista della fiera riminese. Per chi l’avesse perso, riproponiamo qui sotto il video integrale.

Nel corso del dibattito on line, l’Assessore alle attività produttive dell’Emilia-Romagna Vincenzo Colla, il Presidente di Unindustria Reggio Emilia Fabio Storchi, il fondatore di Automobili Estrema Gianfranco Pizzuto e Dino Marcozzi, segretario generale di MOTUS-E, interrogati dai fondatori di Vaielettrico Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti, ci hanno già dimostrato che la Motor valley elettrica non parte da zero. Tutt’altro.

La Motor Valley elettrica non parte da zero

Già tantissime aziende emiliano romagnole, infatti, primeggiano in queste nuove tecnologie, magari applicate a settori diversi dall’automotive, e sono pronte a condividerle. Per esempio, l’automazione industriale e il packaging, con l’Ima che acquisisce Atop e diversifica nei motori elettrici. Oppure il material handling e l’elettronica di potenza che vede Electric80 a Reggio Emilia supportare la crescita di Flash Battery negli accumulatori.

Sono giacimenti di conoscenze che già cominciano ad interagira con i costruttori di auto, moto, veicoli da lavoro e imbarcazioni. Si formano reti e filiere. Nascono poli di scambio di saperi nelle Università (Muner per esempio, oppure Onda Solare a Unibo), presso i Tecnopoli o nel variegato mondo dell’engineering. Da ultimo il caso Reinova, società nata proprio all’incrocio di questi tre mondi. Start up create pochi anni fa sono già aziende conosciute in tutto il mondo (Energica Motor, o Tazzari EV). Altre più giovani trovano l’ambiente ideale per crescere in incubatori come Motor Valley Accelerator.

E in Ferrari arriva Vigna, genio dell’elettronica…

Quindi non è per caso che la joint venture Silk-Faw ha deciso di toccar terra in piena Motor Valley con il più grande investimento straniero nel settore auto elettriche su suolo italiano. Potrebbe non essere l’unica. Si parla infatti dell’interesse di grandi gruppi per realizzare da queste parti la prima Gigafactory di batterie italiana.

Sarà made in Modena la prima Maserati elettrica e made in Bologna la prima Lamborghini a batterie. La Ferrari ha appena nominato un nuovo Amministraotre delegato. E’ Benedetto Vigna che proviene da STMicroelectronics, il più avanzato produttore di semiconduttori al carburo di silicio per auto elettriche. Sarà un caso?

E-mobility protagonista a Ecomondo-Key Energy

Key Energy, il salone dedicato alle energie rinnovabili, efficientamento energetico, città sostenibili di Italian Exhibition Group, potenzierà infatti per questa edizione, la 14esima, la sezione dedicata alla e-mobility. Oltre al tema della Motor Valley, dal 26 al 29 ottobre si parlerà di ecosistema di servizi e conversione delle flotte aziendali e di mobilità elettrica nelle città e negli specchi d’acqua.

