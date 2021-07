Vaielettrico.it e Money.it, partnership editoriale tinta di green

Vaielettrico.it allarga i suoi orizzonti siglando una partnership editoriale con Money.it. Money.it è la testata giornalistica online diretta da Flavia Provenzani e fondata da Dimitri Stagnitto. Detiene primato e leadership in Italia nella sezione media finance. Secondo Comscore Italia, infatti, ha totalizzzato quasi 19 milioni di utenti unici (dati Febbraio 2021). Vaielettrico.it, con quasi un milione di utenti unici, è oggi il primo sito di informazione tra quelli specializzati nella mobilità sostenibile.

EvolutionADV concessionaria esclusiva

La partnership ha l’obiettivo di arricchire e ampliare l’orizzonte informativo della testata Vaielettrico.it, offrendo ai suoi lettori contenuti di alto livello sui risvolti economico-finanziari della transizione ecologica. Nell’ambito di questo accordo, da marzo di quest’anno Vaielettrico.it è entrata a far parte dell’alveo dei publisher di EvolutionADV, concessionaria esclusiva anche di Money.it.

Visibilità reciproca e contenuti in comune

La collaborazione con Money.it intende mettere a sistema due eccellenze editoriali

nostrane nei due ambiti che rappresentano il core editoriale e la mission dei due

partner. Su Money.it, infatti, è presente un widget nell’homepage di sezione Green dove vengono inserite tutte le ultime novità in tema mobilità sostenibile e che rimanda

per gli approfondimenti al nostro sito. Vaielettrico.it, dal canto suo, ha un widget in homepage che porta l’utenza alla sezione Economia e Finanza.

Inoltre la partnership tra le due testate è sancita da una collaborazione editoriale più stretta: sarà, infatti, possibile leggere su Money.it i contributi a firma di Massimo Degli Esposti e di Mauro Tedeschini e su Vaielettrico.it quelli di Money.it dedicati alla finanza

sostenibile.

Tedeschini: “Un mondo più grande da scoprire”

Mauro Tedeschini, CEO e co fondatore di Vaielettrico ha dichiarato: «Fin dalla sua nascita, quattro anni fa, Vaielettrico.it ha cercato di caratterizzarsi per una

visione che andasse oltre il semplice veicolo elettrico, ma aiutasse il lettore ad entrare nel nuovo ecosistema della mobilità sostenibile, a partire dalle ragioni

ambientali, sociali ed economiche che la rendono inevitabile. La partnership con Money.it è l’occasione ideale per accedere a contenuti editoriali che ben rappresentano questo approccio e siamo orgogliosi di poterli proporre alla sempre più ampia community dei nostri lettori».

Oliva: “Un’ offerta più vasta, ma di qualità”

«In un momento storico caratterizzato da profonde trasformazioni del settore editoriale, Money.it ha ormai stabilmente assunto un ruolo di primaria importanza nel panorama informativo italiano» afferma Francesco Oliva, CEO Money.it. «Il nostro obiettivo è fornire un’informazione di qualità, puntuale ed obiettiva. L’offerta editoriale di Money.it è davvero molto vasta e negli ultimi mesi abbiamo concentrato i nostri sforzi sullo sviluppo di alcune tecnologie proprietarie e sul progetto di internazionalizzazione. In questo senso, siamo orgogliosi della nuova partnership con Vaielettrico.it, progetto editoriale di straordinaria qualità al quale ci accomuna l’obiettivo di fornire un’ informazione corretta nei confronti sia del grande pubblico che degli addetti ai lavori».

