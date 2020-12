Vaielettrico cresce con voi: come vorreste che fosse?

Vaielettrico cresce, per numero di visualizzazioni e utenti unici. E cresce la community che ci segue e che vogliamo al nostro fianco nel disegnare il futuro.

Vaielettrico cresce e i vostri post fanno crescere una grande community

Vaielettrico cresce. Siamo a dicembre, si fanno i progetti per l’anno che sta arrivando, partendo da un primo bilancio del 2020. Cominciamo dai numeri, in totale trasparenza: a novembre abbiamo superato per la prima vola oltre 1,3 milioni di pagine viste, con 723.694 utenti unici. Sono cifre incoraggianti per un settore ancora di nicchia come l’elettrico e per un team che in questi primi tre anni ha lavorato forte solo del suo entusiasmo. E, soprattutto, sono una buona base di partenza alla vigilia dell’atteso boom dell’elettrico, con decine di nuovi modelli in arrivo nel 2021.

Come potete vedere dai grafici, al di là delle inevitabili oscillazioni in un anno condizionato dalla pandemia, la crescita è costante. Ma quel che ci conforta maggiormente è la partecipazione sempre più convinta da parte della nostra community. Tantissimi commenti per ogni articolo, con uno scambio di idee continuo con la redazione. E, come sapete, spesso molti nostri articoli sono nati proprio dai vostri post, scritti con una qualità di cui siamo noi ad andare orgogliosi.

Aiutateci a fare un sito più utile e coinvolgente

Vaielettrico cresce, ma come si diceva il lavoro è solo all’inizio. Tra di noi stiamo raccogliendo le idee peer cercare di migliorare il sito, di renderlo più coinvolgente e soprattutto più utile. Ed è giusto allargare il discorso a chi ha dimostrato di seguirci con passione e competenza. Non una discussione al chiuso di una redazione, dunque. Un confronto aperto, in cui possa dire la sua chiunque abbia a cuore un futuro fatto di una mobilità più sostenibile. Su quali aspetti puntereste? Quali argomenti vorreste vedere trattati con più attenzione?

Al centro di tutto, secondo noi, ci dev’essere la community. Vaielettrico visto come il luogo in cui ci si scambiano esperienze, impressioni, consigli e quant’altro in modo costruttivo. In cui gli early-adopters dell’elettrico condiividono con chi si avvicina ora a questo mondo il loro vissuto, fatto di cose buone e di altre meno buone. Un sito soprattutto utile, concreto, pieno di buone indicazioni per chi pensa a un’auto, a uno scooter, a uno scooter o, perché no, a un barca elettrica. Ma vorremmo che foste voi a dirci le vostre idee e, ovviamente, le vostre critiche. Grazie fin d’ora per il tempo che ci vorrete dedicare.

