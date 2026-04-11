Vaielettrico Awards accende i motori: ecco i magnifici 15 della Giuria

Con la presentazione della Giuria, entra nel vivo la nostra iniziativa Vaielettrico Awards. Si concluderà il 14 ottobre con la premiazione delle 15 realtà imprenditoriali che meglio hanno interpretato la “rivoluzione elettrica” negli ultimi 12 mesi.
Mobilità elettrica e transizione energetica: arrivano i Vaielettrico Awards
Le candidature (c’è tempo fino al 31 maggio per la presentazione) saranno valutate da 15 giurati, scelti fra esperti indipendenti, in rappresentanza di associazioni, mondo accademico, professioni coinvolti nel variegato ecosistema della mobilità e dell’energia sostenibili. Che a nostro parere, giova ricordarlo, passa soprattutto, se non esclusivamente, per l’elettrificazione dell’intera economia.
I giurati: uno spaccato dell’ecosistema elettrico
Per Vaielettrico sarà della squadra Mauro Tedeschini, co fondatore del sito e per dieci anni direttore responsabile di Quattroruote.
Dal mondo accademico vengono:
- il professor Nicola Armaroli, Direttore di Ricerca del CNR, responsabile della rivista scientifica Sapere, membro dell’Accademia delle Scienze e autore di numerosi best-seller sull’energia.
- la professoressa Silvia Bodoardo, ordinario al Politecnico di Torino, responsabile della task force sulle batterie Electrochemistry Group, coordinatrice di numerosi progetti UE nell’ambito di Battery2030+
- il professor Alessandro Abbotto, docente di Scienza dei materiali all’Università Milano Bicocca e presidente della Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana
Dalle associazioni provengono:
- Francesco Naso, Segretario generale dell’Associazione che raccoglie tutti gli stakeholder della mobilità elettrica MOTU-E
- Omar Imberti, referente del gruppo ANIE E-Mobility
- Andrea Cardinali, Direttore Generale di UNRAE
- Annamaria Barrile, Diretore Generale di Utilitalia, federazione delle Aziende dei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas.
- Michele Moretti, coordinatore del settore veicoli elettrici e responsabile relazioni istituzionali di Confindustria ANCMA
Dall’ ambientalismo militante:
- Massimiliano Bienati, Responsabile Politica dei Trasporti dell’organizzazione indipendente su transizione energetica e cambiamento climatico ECCO Climate
Dal mondo delle professioni:
- Alessandra Astolfi, Global Exhibition Director della divisione Green & Technology di Italian Exhibition Group (Ecomondo e Key Energy)
- Alessandro Macina, giornalista RAI specializzato in sostenibilità per la trasmissione “Presa Diretta”
- Guido Bortoni, Presidente del Consiglio di Amministrazione di CESI e Senior Advisor nel settore Energia & Clima
E dalle istituzioni:
- Gabriella Scapicchio, Direttrice generale della Fondazione NEST, partenariato esteso promosso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) per la ricerca, la divulgazione, la formazione e il trasferimento tecnologico della transizione energetica sostenibile in Italia
- Claudia Colla, Capo rappresentanza Regionale in Italia della Commissione Europea.
I criteri di valutazione e le prossime tappe
La Giuria, valuterà le candidature e proclamerà i vincitori delle 14 categorie secondo i parametri di Accessibilità, Innovazione, Impatto ambientale, Esperienza d’uso e Impatto sul mercato/sistema.
Accanto alla valutazione tecnica, è previsto anche un quindicesimo premio, il Community Award, che coinvolgerà direttamente i lettori di Vaielettrico. Qui sotto la Timeline dell’evento:
La premiazione si terrà il 14 ottobre 2026 a Milano, presso l’Auditorium San Fedele. Le candidature, il regolamento, la composizione della giuria e gli aggiornamenti sul percorso di avvicinamento all’evento conclusivo sono disponibili sul sito ufficiale awards.vaielettrico.it.
Cliccare qui per la presentazione delle candidature.
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