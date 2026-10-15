Vaielettrico Awards 2026: ecco i nostri “campioni” della rivoluzione elettrica

Vaielettrico Awards 2026: a Milano premiati i protagonisti della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili. Leapmotor T03 è la miglior auto elettrica dell’anno

Tredici premi di categoria, due menzioni speciali e sei riconoscimenti scelti dagli utenti di Vaielettrico. Si è svolta ieri, 14 ottobre, all’Auditorium San Fedele di Milano, la cerimonia dei Vaielettrico Awards 2026, dedicata alle imprese, ai progetti e alle soluzioni che accompagnano lo sviluppo della mobilità elettrica e delle energie rinnovabili.

Dalle auto alle due ruote, dai mezzi pesanti alla nautica, passando per infrastrutture di ricarica, servizi digitali e produzione di energia: le categorie hanno offerto la panoramica di un settore che coinvolge competenze e attività sempre più diverse. Accanto ai veicoli, i premi hanno dato spazio alle tecnologie e ai servizi necessari per integrare l’elettrico nella vita quotidiana e nelle attività delle imprese.

La serata si è aperta con i saluti di Andrea Prandi, co-founder e CEO di Vaielettrico. Il programma ha alternato le premiazioni ai keynote di Francesco Papi, Strategy& PwC, Roberto Colicchio, Plenitude, e Giampiero Montagna, Kema Labs (CESI Group). Mauro Tedeschini ha presentato le categorie e la giuria.

Vaielettrico Awards 2026: una scommessa vinta

Alle premiazioni hanno partecipato Roberto Colicchio per “Flotte elettriche al top by Plenitude”, Daniela Biscarini, Head of Global Mobility di Enel, per “La startup che dà energia by Enel”, ed Enrico Pascarella, Cooltra, per “Novità moto e scooter elettrici by Cooltra”.

«È un evento molto importante per Vaielettrico che si approssima a festeggiare il proprio decennale. Quando abbiamo lanciato questo progetto la mobilità elettrica era una scommessa e sicuramente era per pochi ma vedere tutte queste aziende che formano un ecosistema vibrante per la mobilità elettrica, le proposte di automobili sempre più accessibili e lo sviluppo delle energie rinnovabili ci conferma che è stata una scommessa vinta», ha dichiarato Andrea Prandi.

Leapmotors T03 auto elettrica dell’anno

Il riconoscimento per la “Novità auto elettrica dell’anno” è andato a Leapmotor T03, con una menzione speciale per Polestar 5. Nella categoria dedicata alle energie rinnovabili è stato premiato Tetto Solare by Aecos SRL, con una menzione speciale per Open SB SPA.

Questo l’elenco completo dei vincitori delle tredici categorie:

Novità auto elettrica dell’anno: Leapmotor T03. Menzione speciale per Polestar 5.

Leapmotor T03. Menzione speciale per Polestar 5. Flotte elettriche al top by Plenitude: Electric Plaza di Onewedge.

Electric Plaza di Onewedge. I campioni della filiera elettrica: Pikyrent Robosharing.

Pikyrent Robosharing. Il concessionario più elettrico: GreenEnergy Forum di Destefani Group.

GreenEnergy Forum di Destefani Group. La miglior ricarica privata dell’anno: Silla industries.

Silla industries. La ricarica più innovativa: A2A Power Hub Monza.

A2A Power Hub Monza. La startup che dà energia by Enel: Fieldrobotics

Fieldrobotics Micromobilità alla spina: Scuter

Scuter Miglior ecosistema digitale: Eon Luce Drive Smarty.

Eon Luce Drive Smarty. Novità moto e scooter elettrici by Cooltra: Askoll EVA.

Askoll EVA. Novità nautica elettrica: Sealence Electric Elegance Italia srl.

Sealence Electric Elegance Italia srl. Trasporti pubblici e mezzi da lavoro: Volvo Trucks.

Volvo Trucks. I leader delle energie rinnovabili: Tetto Solare by Aecos SRL. Menzione speciale per Open SB SPA.

La parola alla Community di Vaielettrico

Accanto ai riconoscimenti assegnati dalla giuria, i Community Awards hanno dato voce alle preferenze degli utenti di Vaielettrico. I sei vincitori sono BYD Dolphin Surf, Silence S02, AS Labruna Arcistratega, Efficasa, A2A Power Hub Monza e Volvo Trucks. Per A2A Power Hub Monza e Volvo Trucks, il voto della community si aggiunge al premio ottenuto nella rispettiva categoria.