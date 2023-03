Vaielettrico a K.EY: diamo una scossa alle flotte aziendali

Vaielettrico a K.EY parlerà di flotte aziendali. La rivoluzione elettrica parte in azienda e va dall’autoproduzione dell’energia, all’efficientamento dei processi produttivi, fino all’elettrificazione del parco auto aziendale, passando per la ricarica. Alla fiera riminese, dal 22 al 24 marzo, va in scena la mobilità del futuro che sarà e dovrà essere sempre più sostenibile: consumare meno energia, consumarla meglio e consumare energia pulita.

In altre parole, dovrà essere prevalentemente o addirittura esclusivamente elettrica. Mobilità, trasporti e logistica non ricoprono solo un ruolo cruciale e trainante della transizione energetica; aprono anche grandi opportunità di efficientamento a livello individuale.

Temi che saranno affrontati nel palinsesto internazionale di K.EY – The Energy Transition Expo, definito dal Comitato Tecnico Scientifico con le più importanti Associazioni del settore. Da Vaielettrico, a Motus-E, Transport & Environment e ANIE, la mobilità del futuro sarà al centro degli eventi in programma dal 22 al 24 marzo nelle Agorà e sale convegni della Fiera di Rimini.

Il percorso di trasformazione del settore è già iniziato e sta procedendo velocemente a livello mondiale. L’Italia, però, rimane ancora fanalino di coda dell’Europa: il 2022 e l’inizio del nuovo anno hanno registrato addirittura un calo delle immatricolazioni di full electric. E’ un trend in totale controtendenza con gli altri principali mercati europei, dove la penetrazione dei veicoli a batteria supera ormai il 10% del totale. E stride con la crescita esponenziale della rete di ricarica, grazie ai forti investimenti di operatori e gestori della ricarica.

Tuttavia qualche segnale positivo viene dalle flotte aziendali che nei primi mesi di quest’anno hanno performato meglio del mercato. Possono trainare il rilancio? Come farne il pilastro della transizione? In quale contesto inserire il veicolo elettrico aziendale perchè diventi un plus per l’impresa?

L’energia intelligente entra in azienda

Una risposta verrà dalla tavola rotonda dal titolo «Dal fotovoltaico all’auto elettrica: l’energia intelligente in azienda» organizzata da Vaielettrico. Si terrà il giorno 22 marzo dalle 16:30 alle 18 presso l’Agorà Energy nel Padiglione B2.

Moderati dai fondatori di Vaielettrico Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti si confronteranno:

Chiara Cerizza (Responsabile CSR e Comunicazione Plenitude + Evolvere) – La transizione elettrica in azienda: autoproduzione, efficientamento energetico, autoconsumo, elettrificazione delle flotte.

Daniel Cascone (Business Development Manager Plenitude +Be Charge) – La ricarica intelligente in azienda: infrastrutture e gestione.

Marco Di Gregorio (Corporate Communication Manager BMW- Il ruolo delle case auto a sostegno della conversione delle flotte.

Marco Costa (Energy Engineer presso AESS – Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile) – Comunità energetiche: lo stato dell’arte e le opportunità per le aziende.

Franco Viganò (Director Strategic Channel Development e Country Manager Italia di Geotab) – IoT e auto connesse: il software di gestione delle flotte che massimizza i vantaggi dell’elettrificazione. Prenota qui il posto in sala

Mobilità del futuro, un appuntamento al giorno

Il 23 marzo dalle 9:30 alle 11:15- «La partita dell’auto elettrica:che succede in Europa e in Italia» organizzato da Motus-E e Transport & Environment.

La strada della mobilità elettrica è tracciata e ora più che mai l’Europa deve riaffermare la sua leadership tecnologica e industriale nell’automotive. Come si muoveranno ora Commissione e Stati membri per cogliere le opportunità della transizione? E come si inserisce l’Italia in uno scacchiere dove senza innovazione non esiste competitività? Prenota qui il posto in sala

Il 24 marzo dalle 9:30 alle 11:15 – «L’Italia verso la transizione elettrica: gli strumenti a supporto della mobilità e uno sguardo all’Europa» organizzato da ANIE.

La decarbonizzazione passa attraverso una serie di incentivi e provvedimenti che il Governo deve avviare e rafforzare per passare all’attuazione di uno scenario sostenibile per il Paese. Il confronto con quel che fanno Francia, Germania, Spagna e Inghilterra. Un’occasione per riflettere con l’Autorità di regolazione e il MASE in un contesto in cui è necessario dare delle risposte ai cittadini e all’Europa. Prenota qui il posto in sala

