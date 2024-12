Vaibenzina e Vaidiesel, altro che Vaielettrico…Un lettore ci scrive da Roma deluso dalla sua BMW ibrida plug-in: problemi di ricarica e spesa. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Ho acquistato un’ibrida plug-in, perché ricaricarla è così caro e complicato?

“H o appena acquistato un’auto ibrida:

– sono sprovvisto di garage e spazio privato dove ricaricare

– sono disabile e la colonnina piu vicina alla mia abitazione dista 250 metri e non è neanche adatta a disabili

– ho chiesto al comune di poter mettere una colonnina a spese mie su marciapiede di fronte al posto auto disabili assegnato con concessione e non me lo hanno consentito…

– ho chiesto di fare passare un filo dal cortile condominiale all auto coprendolo con un passacavo per la lunghezza del marciapiede di 2.5 metri. E neanche questo mi hanno consentito… Anzi, mi hanno detto non c’è una normativa, ma in assenza se dovesse farlo le invieremmo i vigili a farle una multa. Molto probabilmente, anzi quasi certamente, venderò la mia ibrida per prendere il caro vecchio diesel, che nei motori moderni è molto più efficiente del passato “ .

Vaibenzina o Vaidesel: anche voi dovreste convertirvi

“ Abito in una grande città e non tutti dispongono di parcheggio privato, di un box o un giardino dove poter ricaricare l’auto. E le infrastrutture pubbliche sono carenti anche quando si tratta di tutelare i diritti dei disabili. Oltre il danno (vedi sopra) anche la beffa. Oggi ho fatto la mia prima ricarica per la mia BMW 225xe plug-in con circa 7,5 kWh di capacità della batteria. Siamo a Roma, colonnina Axpo. Bene, ho speso 31 euro per 2 ore di ricarica (7,5 kWh). 1 ora all’avvio + 25 centesimi di euro per ogni minuto di ricarica. 31 euro per fare se mi va bene 35 km….Con gli stessi soldi avrei potuto riempire metà serbatoio, se volete vi invio la fattura e ricevuta di pagamento. Dovreste convertirvi: altro che Vaielettrico...Vaibenzina o Vaidiesel! “. Lettera firmata

31 euro per ricaricare 7 kWh? No, è una follia…

Risposta. Massimo rispetto per la disabilità del nostro lettore, che ci ha chiesto di non pubblicare le sue generalità. Abbiamo scritto più volte che le ricariche dovrebbero prevedere l’accessibilità delle persone con handicap, elogiando chi si è impegnato su questo fronte (Enel X in passato). Sul costo, però, non ci siamo, occorrerebbe informarsi prima. È noto che le ibride plug-in ricaricano a potenze molto contenute e quindi scegliere colonnine in cui si paga a tempo è un suicidio economico. Nelle citate Enel X, molto diffuse a Roma, le ricariche in AC costano 0,69/kWh. Il che significa che, ricaricando 7 kWh si spendono 4,83 euro, non 31. E ci sono app con le quali si spende anche meno…

