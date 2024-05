Vacanze in Sardegna con la Ev? Urgono più colonnine fast

La ricarica non piange solo sulla A2 Salerno-Reggio Calabria (leggi qui). Problemi anche in Sardegna (regione senza autostrade, seppure in una situazione non tragica. Ce lo scrive Nicola che lamenta le presenza di poche, lente e mal posizionate stazioni di ricarica. Nicola invita gli amministratori sardi ad investire sulla rete di ricarica, sia per i residenti sia a beneficio dei turisti. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Da un anno felice proprietario di una MG4 Luxury

“Sono un felice possessore di una MG4 Luxury da ormai un anno, la mia prima auto elettrica. Subito dopo averla ritirata, ho intrapreso un viaggio di dieci giorni da Napoli a Livorno, attraversando paesini del basso Lazio, i Castelli Romani, Siena, Firenze, Pisa, Lucca e altre gemme della Toscana. Un’esperienza senza stress, grazie alle ricariche autostradali veloci (il tempo di un caffè) e alle colonnine nelle località turistiche, dove potevo ricaricare durante le visite. Il tutto a un costo vantaggioso grazie all’abbonamento A2A. L’unico intoppo, superabile, è stato il rientro in Sardegna.

Sbarcato ad Olbia nel pomeriggio, ho affrontato il traffico cittadino per poi dirigermi verso Cagliari. A 80 km dalla destinazione, ho individuato sulla mappa una colonnina da 50 kW e ho deciso di fare un pit-stop per sicurezza. La colonnina c’era, ma in un luogo sperduto e desolato, una vera delusione.

L’odissea delle colonnine sarde: tra carenze e lentezze

Ecco il punto dolente: la Sardegna, nonostante le sue bellezze paesaggistiche, presenta un quadro desolante in fatto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Le principali arterie, la SS131 e la SS131 dcn, sono completamente prive di stazioni di ricarica, creando disagi sia ai residenti che ai turisti, specialmente quelli che sbarcano nei porti del nord e si dirigono verso sud.

Le colonnine esistenti, oltre ad essere poche, sono perlopiù a bassa potenza, con tempi di ricarica biblici anche per ricariche non complete. Raramente si trovano nei centri abitati, spesso posizionate in zone isolate e lontane da servizi come bar o supermercati. Le uniche ad alta potenza sono un Supercharger Tesla ad Olbia, uno a Oristano e alcune a Cagliari e dintorni.

Programmare un viaggio nell’entroterra o nelle località costiere è quasi impossibile, a meno di non prevedere soste lunghe per ricariche lente. Fortunatamente, in alcune località si possono trovare colonnine Enel o Be Charge con potenza superiore a 22 kW.

Bene la Toscana e un appello per il futuro elettrico in Sardegna

Il mio viaggio in Toscana è stato la prova che la mobilità elettrica può essere piacevole e sicura, se supportata da infrastrutture adeguate. In Sardegna, invece, la situazione è scoraggiante. Basterebbe installare alcune colonnine ad alta potenza lungo le tratte principali per rendere l’esperienza di guida elettrica più fruibile e piacevole, aprendo la strada a un turismo ecosostenibile e accessibile a tutti.

Invito le autorità competenti e i gestori di energia a prendere coscienza di questa urgente necessità e a investire concretamente nello sviluppo di una rete di ricarica capillare ed efficiente in tutta la Sardegna. Solo così l’isola potrà accogliere a braccia aperte i visitatori del futuro, amanti della natura e della mobilità elettrica„. Nicola

Risponde Gian Basilio Nieddu- Abbiamo chiesto lumi alla comunità degli automobilisti elettrici di EV Sardegna. Ebbene Pier ci informa che “nella 131 DCN non c’è niente solo in città a Nuoro e Olbia. Se non si conta quella al nuraghe Losa“. Insomma ci sono deviazioni da fare.

Francesco invece sulla 131: “A parte il classico Losa, ci sono quelle di Giave (direzione Cagliari) e ad Oristano. Ma sulla strada non c’è altro, che io sappia“. Gianluca conferma: “Sulla strada proprio no, ma a Uras, 2 minuti di strada, 3 Ewiva da 300 kW“.

Molti citano Tetto Solare di Nuoro, azienda che installa impianti fotovoltaici, che mette a disposizione 24 ore su 24 delle colonnine fast alimentate naturalmente con il sole.

Insomma c’è del lavoro da fare in Sardegna. Sia per i residenti sia per i turisti. In questi anni ne abbiamo visti diversi arrivati anche da Paesi europei come i Paesi Bassi a bordo di auto elettriche.

