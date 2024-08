Vacanze in Norvegia: ecco il mio test drive con Tesla a noleggio

Due settimane di vacanze “elettriche” in Norvegia con una Tesla a noleggio. Un test drive prolungato al termine del quale Michele ha deciso di passare definitivamente all’auto elettrica, convinto che anche l’Italia sia già pronta alla nuove tecnologia. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

“Vi seguo da tempo su YouTube, davvero un lavoro eccellente e siccome leggo anche testimonianze di vostri lettori volevo semplicemente aggiungere la mia.

Ad aprile ho effettuato un test drive sia di Tesla Model 3 che di Model Y RWD: la seconda mi è piaciuta molto di più per le esigenze della mia famiglia ma non sto qui a dilungarmi, gusto personale.

Lo scorso mese sono stato due settimane in Norvegia e ho deciso di “vivere” qualche giorno la vera esperienza elettrica noleggiando una Tesla Model 3 da un privato (fantastica la app Getaround che lo permette, purtroppo non ancora funzionante nel nostro Paese, speriamo arrivi). La Y non era disponibile ma ho voluto comunque provare.

La Norvegia è il paradiso delle EV. Ma fra un anno anche in Italia…

Con la mia famiglia, non ci siamo trovati bene, di più!

Supercharger Tesla e altri di altri operatori sempre disponibili. I primi in posizioni veramente strategiche: destinazioni turistiche e, cosa che ci ha reso il tutto più comodo, supermercati/centri commerciali (anche nei parcheggi sui tetti!).

Media di 250KM/giorno circa, nessun, ma dico nessun fastidio per le ricariche, effettuate in piccole pause di 10-15 minuti mentre si sostava per andare in bagno o comprare qualche snack.

Ci aspettavamo di dover “soffrire” per le attese ma…siamo rimasti davvero colpiti da quanto l’elettrico, se supportato da una rete ben fatta (e in Italia non mi sembra assolutamente che siamo messi male) possa essere il presente, altro che futuro.

Certo le valutazioni sui costi ognuno deve farle secondo le proprie disponibilità (economiche, di impianto fotovoltaico, garage,..) e tipologia di utilizzo (giornaliero, annuale, lunghezza spostamenti,…) ma sono sicuro che nel giro di un anno o poco più (cosa che peraltro accade già in Cina) l’elettrico sarà più conveniente.

Ho deciso: non vedo l’ora di passare all’auto elettrica

Sulla comodità di avere una vettura che si aggiorna/corregge quasi sempre solo via software, caricabile a domicilio (per chi può), ecc…neanche a parlarne.

Insomma, aspetto qualche mese per capire se ripartono gli incentivi ma…non vedo l’ora di passare a questo nuovo tipo di mobilità. Ancora grazie per il grande lavoro di informazione che fate! „ . Michele Paolini

Servizi e infrastrutture: ecco quello che dobbiamo ancora mettere a punto

Risposta- Caro Michele, in Italia troverà le stesse auto elettriche che ha testato in Norvegia, ma un livello ben diverso di servizi e infrastrutture. E questo fa ancora la differenza.

Tuttavia concordiamo con lei: basta poco per migliorare l’esperienza elettrica di un automobilista italiano. Nell’ordine:

-colonnine in ogni stazione di servizio autostradale;

–destination chargers negli hotel e nei luoghi di interesse;

–regole più semplici per installare wallbox nelle autorimesse private;

-affidabilità dell’infrastruttura di ricarica e del software che la gestisce.

Abbiamo costruito le rete ferroviaria dell’Alta velocità in dieci anni. Perchè non dovremmo riuscire a mettere a punto l’ecosistema dell’auto elettrica in uno o due?

diffusione delle auto elettriche in Italia non si avvicinerà a quella degli altri principali Paesi europei. Investire senza ritorni economici non piace a nessuno. E l'esempio di Getaround è illuminante.