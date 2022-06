Le vacanze elettriche con centinaia di chilometri da percorrere sono ok. E’ sintetica Ragazza Elettrica – qui la sua storia iniziata minorenne con la Twizy – ma precisa nella narrazione.

Lisa Dalla Bà, questo il suo nome, ha annotato chilometri e tempi di ricariche della sua vacanza da Verona all’isola d’Elba a bordo della sua BMW i3 120 Ah Advantage. Tutto a posto e ha voluto condividere con Vaielettrico il suo viaggio a pieni voti per l’infrastruttura di ricarica.

La ragazza elettrica racconta…

Sono partita da Verona, mi sono imbarcata a Piombino e ho raggiunto l’Isola d’Elba!! Un’esperienza fantastica. Con le colonnine a ricarica ultra veloce il problema dell’autonomia svanisce. Soprattutto perché sono ormai presenti in ogni città, almeno al centro Nord, ed è quindi impossibile restare “a piedi”.

Vacanze elettriche, il diario di viaggio

Partenza Sabato 25 Giugno ore 1:00

Destinazione: Porto di Piombino, imbarco ore 8:15

La prima ricarica durante il percorso la facciamo alle 3:33 con un’autonomia residua di 70 Km, avendo viaggiato in autostrada con una media di 105 Km/h, ci fermiamo ad una fast di Enel X presso un benzinaio IP, a Bologna in viale Giuseppe Fanin. Abbiamo ricaricato 26,36 kWh. Una sosta molto utile per ricaricare anche le nostre energie, ne abbiamo approfittato per riposare il tempo di una ricarica completa: un’ora circa.

L’arrivo a Piombino, spesa totale? 44 euro

Io e il mio ragazzo siamo arrivati al porto di Piombino alle 7:36 con 30 chilometri circa di autonomia, abbiamo fatto colazione mentre l’auto si ricaricava presso la colonnina Enel X a 22 Kw di via Emilio Salgari per un totale di 3,97 kWh.

Quando abbiamo raggiunto l’Isola d’Elba l’autonomia non ci soddisfaceva, ma abbiamo trovato una spiaggia con adiacente una colonnina di ricarica Be Charge, grazie all’applicazione Juice Pass.

Il nostro approdo è Marina di Campo in via Renato Fucini 36, dove abbiamo ricaricato l’auto di 37,10 kWh. Siamo arrivati al 100% di carica, capacità che ci permette di affrontare la vacanza con ben 367 chilometri di autonomia. Benissimo anche la spesa affrontata: il costo totale finora è stato di 44,66 euro per 443 chilometri.

E nell’isola l’auto è divertentissima da guidare. Qui ci sono strade salita e discesa, si ricarica veramente tanto in decelerazione.

Quando la colonnina diventa un attrattore turistico

Il viaggio di Lisa ci dice che per le località turistiche investire in stazioni di ricarica diventa un vantaggio competitivo, la colonnina diventa un attrattore per il turista che viaggia con l’auto elettrica. Bene anche il servizio accanto alla spiaggia.

Lisa si è imbarcata su un traghetto, la distanza in questo caso è minima, ma per le grandi rotte. In particolare verso la Sardegna sarebbe utile attrezzare, come succede in altri paesi Europei, i traghetti con le prese, anche lente vista la durata della traversata.

