Vacanze elettriche 9 / Le Marche con una “vecchia” Zoe

Vacanze elettriche 9 / Oggi è Luca raccontarci il suo viaggio, il 9°articolo di una serie nata per condividere gioie e dolori di trasferte più lunghe del solito tran tran. Se avete una vostra storia da condividere, inviate testi e foto alla mail info@vaielettrico.it.

di Luca Cimarossa

“Il mio racconto è un po’ diverso dagli altri e non so se può interessare. Sicuramente porto anche la mia esperienza di 4 anni e mezzo con una Renault Zoe prima versione acquistata usata con 57.000 km (attualmente sono 120.000).

Vacanze elettriche 9 / Destinazione Porto Recanati

“Quest’anno un po’ per il Covid, ma soprattutto perché avendo subito un intervento all’anca non sapevo se avrei potuto effettuare un lungo viaggio in macchina. E se avrei potuto guidare la nostra “seconda” auto termica (una Nissan Juke diesel). Decidiamo di andare al mare “vicino” casa a Porto Recanati, 65 km di distanza dalla nostra abitazione sulle colline marchigiane a Matelica, in provincia di Macerata. La distanza era tale da rientrare nell’autonomia reale della mia Zoe, che all’acquisto era intorno ai 140-150 km ed ora 120-130 (nelle migliori condizioni). Quindi abbiamo deciso di fare questa esperienza: il percorso è fatto di sola strada extraurbana ed urbana, con limiti ed autovelox un po’ ovunque. Quindi, dopo una ricarica al 100% in modalità slow a casa, si parte… Il viaggio è stato molto rilassante e, a differenza di un auto termica, aver avuto per tutto il viaggio un camper avanti non mi ha causato stress (continui rallentamenti)“.

Vacanze elettriche 9 / Ricarica Enel X a Sirolo

“Anzi, ho avuto dei consumi bassi, mai visti prima (come potete vedere dalla foto) e ci siamo trovati molto bene. Una volta raggiunto il nostro villaggio, abbiamo usato la macchina solo per alcuni spostamenti a Sirolo sul monte Conero in zona Ancona. Dove avevo progettato di ricaricare nelle numerose colonnine Enel X prima del rientro a casa. Avendo letto nel vostro sito del cashback delle ricariche con Telepass Pay, ho deciso di provare ad utilizzare la app ed in un primo caso tutto è andato liscio. In un altro caso, non per colpa di Telepass o Enel x, la colonnina era in una posizione comoda per la spiaggia centrale di Sirolo, ma il mio operatore telefonico non aveva campo. E, spostandomi per cercarlo, poi non ero più nelle vicinanze della colonnina e quindi non riuscivo ad attivare la ricarica. Per fortuna ero già dotato di tessera Enel X e quindi ho utilizzato quella senza problemi, ma senza cashback“.

“La ricarica a casa dura di più, perché?”

“Il viaggio di ritorno è stato affrontato nelle medesime condizioni, caldo infernale condizionatore sempre accesso forse solo un po’ meno traffico. Ma ha avuto dei consumi nettamente maggiori: andavamo da 0 a circa 400m sul livello del mare (quindi andata in discesa e ritorno in salita). Ma la mia esperienza di uso prettamente casa–lavoro in percorsi extraurbani mi porta a dire che la ricarica fast, a differenza della slow a casa, nel 90% dei casi porta a dei consumi molto maggiori. O comunque a delle autonomie più basse. Questo è anche un quesito che volevo farvi: ogni volta che ricarico in una fast, poi vedo scendere autonomia e percentuale di batteria in modo molto più rapido: è normale? Dipende anche dalla mia batteria, che è di “soli” 22 kWh e oramai anche meno penso con 120.000 km?“.

“Comprerò un’altra elettrica, ma mettete più colonnine”

“Alla fine di tutto sono un felice utilizzatore di un veicolo elettrico e non tornerei indietro, uso la termica solo quando non ne possiamo fare a meno. Sto aspettando di passare ad un auto con maggiore autonomia (secondo me 300-400 km sono sufficienti) ma prima ci devono essere le colonnine in autostrada e superstrada. Altrimenti le gite fuori-porta, e soprattutto le necessità di spostamento rapido, non sono fattibili o richiedono troppi compromessi. Non sono d’accordo con chi critica perché non riesce a fare 800 km senza fermarsi. Anzi, secondo me è proprio sbagliato, io nei miei viaggi anche di 6-700 km faccio almeno tre soste (colazione, pranzo, pipì). Per cui gli attuali 30-40 min di ricarica nella sosta sarebbero già sufficienti. Il problema è che non ci sono le colonnine e quando ci saranno sperò ce ne siano per tutti, quando ci saranno molti veicoli elettrici a viaggiare“.