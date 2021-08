Vacanze elettriche 7 / A San Daniele in Nissan Leaf

Vacanze elettriche 7 / Oggi è Carlo raccontarci il suo viaggio, il 7°articolo di una serie nata per condividere gioie e dolori di trasferte più lunghe del solito tran tran. Potete inviare testi e foto alla nostra mail info@vaielettrico.it. Le puntate precedenti sono firmate da Paolo, da Bressanone a Ronchi dei Legionari in Peugeot e-208. Leonardo, a Venezia con la Tesla Model 3. Gino, dalla Campania a Firenze in Hyundai Kona. Laura e Athos, a Interselva in VW ID.3. Leonardo, in Alto Adige con la Mazda MX-30 e Gianluca, dalla Lombardia alla Campania in Skoda Citigo-e (foto).

di Carlo Baratto

“É giunta l’ora di inviarvi il racconto delle mie ferie con una Leaf Tekna 40 kWh ritirata dal concessionario all’inizio di Agosto e presa in sostituzione di una GPL più che maggiorenne. Io e la mia compagna abbiamo sempre fatto ferie itineranti, quest’anno causa Covid abbiamo deciso di restare in Italia e vedere un pezzo di Friuli“.

Vacanze elettriche 7 / Si decide dove anda

“Amore dove andiamo?

-A Trieste per trovare Ale e Anna, a San Daniele per il prosciutto e salutare Beppe e Lucia e a Valdobbiadene per il prosecco -Fatta!

Ecco, tutto qua, la parte più complessa è stato trovare un posto libero in hotel, non le colonnine. Partenza lunedì con batteria all’80%, decido di allungare il viaggio, passando per Conegliano (70 km) per far colazione con un amico che non vedo da tempo. Pensavo di fare un piccolo rabbocco presso una delle colonnine gratuite messe a disposizione dal comune, ma all’arrivo qualcuno l’aveva appena occupata. Poco male, dopo aver valutato che saremmo arrivati a Trieste con poca batteria, decido di fermarmi a Palmanova dop oaltri 90 km per un rabbocco“.

Vacanze elettriche 7 / Aiutando il prossimo a ricaricare…

“L’outlet ha una Chademo che mi può essere utile, ma soprattutto mi è utile per mangiare. Siamo arrivati a Palmanova alle 13 e qualcosa. Qui trovo un austiaco con una Opel che inveisce contro la colonnina Enel X: lui ha una tessera austriaca di un fornitore partner di Enel X, ma viene rifiutata, letteralmente. È disperato… zero problemi, attivo la colonnina con la mia tessera e mi dà un deca per il disturbo… alla fine caricherà per 7euro e rotti. Andiamo a mangiare e far passeggiare 404, il nostro gatto da viaggio. Quando torniamo trovo un altro austriaco con una Mercedes che impreca contro Enel X. Ci spiega che l’auto non è sua, ma del fratello: voleva provare a fare un viaggio lungo, ma non era minimamente preparato. Gli ho fatto scaricare NextCharge, una volta fatto l’account ha caricato in fast senza problemi. A questo punto ripartiamo con batteria al 100%. Si va da Palmanova a Trieste: 60 Km“.

Da Palmanova a Trieste, aiutando il prossimo a ricaricare…

“L’hotel ci ha riservato il posto auto con una colonnina BeCharge su parcheggio privato (non so quanto sia regolare essendo catalogata tra le colonnine pubbliche). Dopo un paio di giorni ripartiamo da Trieste al 100%. Si va a San Daniele, che dista 100 Km. Per ingannare il tempo in attesa del check-in, abbiamo cercato qualcosa da visitare che fosse in prossimità di una colonnina. Siamo finiti in una zona sperduta in montagna, dove abbiamo scoperto esserci delle grotte visitabili (Le grotte del Pradis). Durante la sosta, ad Anduins, abbiamo scelto di pranzare presso l’unica osteria locale, che onestamente non avrei mai preso in considerazione, ma devo dire che è stata davvero una bella sorpresa. Cucina tipica locale, gnocchi fatti a mano con tanto amore e un piatto che si trova solo lì. Arrivati quindi a San Daniele, abbiamo fatto diversi giri, per un totale di 200 Km, rabboccando una volta mentre compravamo due cose al supermercato“.

Un ristoratore mi presta una prolunga e…

“L’unica sosta fuori programma, fatta per paranoia mia, è stata mezz’ora ad una Chademo a Pordenone, visto che il nostro hotel era sprovvisto di colonnina. Altri due giorni e poi ripartiamo con 200 Km di autonomia: si va da San Daniele a Valdobbiadene (TV): 110 Km. Anche qui una piccola deviazione per esplorare il Parco delle Grotte del Caglieron. Arriviamo a Valdobbiadene per ora di pranzo, vicino alla colonnina c’è un bel posticino panoramico e ricarico durante il pranzo. Arrivo in hotel e, parlando con il direttore, entriamo in argomento turismo elettrico. Ci dice di aver chiesto a EnelX la colonnina in epoca pre-Covid e stanno ancora aspettando. Nel frattempo ci mette una prolunga a disposizione, accetto di buon grado e porto l’auto al 100%. Il ritorno, Valdobbiadene – Dolo è di 80 Km, per cui nessun problema“.

Vacanze elettriche 7 / È tutto un altro mondo…

“Non ho scritto troppi dati, percentuali, tempi di sosta e amenità varie perché non ritengo servano, sono pause che avremmo fatto ugualmente. Non è interessante sapere quanto ci metto a mangiare no? Gli haters odieranno lo stesso, con o senza dati. Per me l’elettrico è la svolta: ho sempre viaggiato a velocità codice con ProPilot attivo, in assoluta sicurezza per me, la mia famiglia e gli altri. Ciò che mi porto a casa da questo viaggio è che con le colonnine si scoprono anche posti che mai avremmo considerato. E questo è un bene per viaggiatori “olistici” come noi: non è importante la destinazione, ma il percorso. Se andremo all’estero, dovrò studiare le varie tessere/app per non fare la fine degli austriaci…Con l’altra auto a benzina, che tengo solo perché mi dà gioia guidare una cabrio, la velocità da codice non viene quasi mai rispettata. Immagino che il rombo in qualche modo modifichi la percezione dell’auto e la guida. Pur avendomi dato tanto piacere ed emozioni, la ritengo un retaggio del passato, irrispettoso nei confronti degli altri e della quiete della montagna…O forse sono cresciuto e le priorità sono diverse“.