Vacanze elettriche 5 / In Friuli con la Peugeot e-208

Vacanze elettriche 5 / Oggi è Paolo a raccontarci il suo viaggio, da Bressanone (BZ) a Ronchi dei Legionari (GO) e ritorno in Peugeot e-208. È il 5°articolo di una serie nata per condividere gioie e dolori di trasferte più lunghe del solito tran tran. Potete inviare testi e foto alla nostra mail info@vaielettrico.it. Le puntate precedenti sono state firmate da altri 4 lettori. Leonardo, a Venezia con la Tesla Model 3 (foto), Gino, dalla Campania a Firenze in Hyundai Kona, Laura e Athos, a Interselva in VW ID.3 e Leonardo, dalla Toscana all’Alto Adige in Mazda MX-30.

di Paolo Paoli

“Weekend lungo per visita parenti (oltre a un test dell’elettrica su percorsi medio- lunghi). Partenza alle 07:50 di venerdì 6 agosto, dovevo arrivare nel primo pomeriggio, ma mi sono preso per tempo per godermi il viaggio. Ecco com’è andata“.

Vacanze elettriche 5 / Si parte con la e-208 al 100%

“La e208 è carica al 100%. Come programmato con A Better Routeplanner, prevista sosta al Palmanova Outlet Village. O , in caso di colonnina occupata, all’IKEA di Villesse (GO). L’idea è di ricaricare a pochi km dalla destinazione finale per assicurarmi con un’unica ricarica un paio di giorni di “giretti” nei luoghi della mia infanzia .L’itinerario, da un punto di vista paesaggistico indimenticabile, mia ha portato a percorrere l’intera Val Pusteria fino a San Candido. Per poi raggiungere la Val Comelico nel Bellunese, con breve sosta per una buona colazione a Dosoledo (BL), e passare quindi in Friuli attraversando Sappada. Quindi è iniziata la discesa, passando da Tolmezzo e Udine, verso il Palmanova Village ad Aiello del Friuli, dopo 235 km di viaggio molto rilassante. La colonnina Enel X da 60kW in DC si era appena liberata ed ho potuto ricaricare subito senza attese, essendo quasi le 13 sono entrato nel “Villaggio” per pranzare. Dopo circa un’ora e 26,5 kWh di energia immagazzinata, sono ripartito verso la destinazione finale, Ronchi dei Legionari (GO) a 20 km di distanza.

Turismo elettriche 5 Vai all’Ikea per ricaricare, poi…

“Senza preoccupazione, nel corso del weekend, ho visitato quei luoghi a me cari percorrendo circa 125 km a zonzo. Domenica pomeriggio alle 15 inizia il viaggio di rientro. Decido di ripercorrere le strade che facevo con i miei genitori circa 45/50 anni fa, ma prima una sosta per ripristinare la batteria della mia piccola e208 presso l’IKEA di Villesse. Qui ho trovato la colonnina occupata da un’altra vettura elettrica, il proprietario stava “trafficando” ai comandi della colonnina. Mi sono accostato per chiedere se era appena arrivato o se stava andando, in modo di valutare se attendere o portarmi nuovamente verso Palmanova. Cortesemente il “collega” mi ha invitato ad attendere: era appena arrivato, ma stava avendo dei problemi di connessione con la propria APP del cellulare. Dopo 5 minuti di tentativi, mi ha ceduto il posto: colonnina Enel X da 60kW. Connesso il mezzo ho fatto un giro all’Ikea senza intenzione di acquistare nulla. Ma dopo circa un’ora ho raggiunto l’auto e ho caricato sul sedile posteriore l’ennesima sacca azzurra IKEA piena di acquisti che non dovevo fare“.

Bilancio: 716 km con consumo di 14,1 kWh/100 km

“Quindi partenza, destinazione Montebelluna (TV) per una cena in pizzeria. Mi affido al navigatore in quanto le strade non sono più le stesse e, come accaduto, avrei rischiato di perdermi. In ogni caso arrivo in serata a Montebelluna e ceno in un locale tradizionale meta dei mi viaggi adolescenziali.Poi riparto, percorrendo la Valsugana, in direzione Trento, dove avevo deciso di ricaricare alle colonnine Ionity (tanto bistrattate da Herbert Diess). Questo per garantirmi una sicura autonomia fino a casa lungo la A22, unica tratta autostradale da me percorsa nel corso del viaggio: non amo, da sempre, le autostrade. Arrivato a casa a Bressanone, ho rimessato in garage e connesso alla mia wallbox la fida vettura alle 1:10 di notte. Stanco ma contento per l’assoluta mancanza di problemi e per la qualità del viaggio stesso“.

Riepilogando : 716 km percorsi ad una velocità media di 47 km/h ed un consumo di 14,1 kWh/100 km.

: 716 km percorsi ad una velocità media di 47 km/h ed un consumo di 14,1 kWh/100 km. Tipo percorso :15% autostrada – 15% strade di montagna – 15% superstrade – 55% strade urbane

————————————————————————————————

