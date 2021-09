Vacanze elettriche 12 / Un viaggio felice, un altro no

Vacanze elettriche 12 / Ci sono esperienze positive, altre piuttosto problematiche. Oggi pubblichiamo il resoconto di due lettori, Roberto e Fiorella, usciti con impressioni opposte dai loro viaggi in vacanza. Ricordiamo gli altri articoli inviati dai lettori: Carlo, a San Daniele con la Nissan Leaf. Paolo, da Bressanone a Ronchi dei Legionari in Peugeot e-208. Leonardo, a Venezia con la Tesla Model 3. Gino, dalla Campania a Firenze in Hyundai Kona. Laura e Athos, a Interselva in VW ID.3. Leonardo, in Alto Adige con la Mazda MX-30. Gianluca, dalla Lombardia alla Campania in Skoda Citigo-e. Alessandro, dalla Toscana alla Svizzera in Tesla Model 3 (foto). Luca nelle Marche con una “vecchia” Zoe. Davide, dalla Sardegna alla Val Badia in 500. E infine Mario, in Olanda con la Zoe.

Vacanze elettriche 12 / A Bologna ai 110 consumando…

di Roberto Nicastro

“Quest’anno con mia moglie abbiamo deciso di andare un po’ al mare, ma di approfittarne anche per conoscere alcune città. La nostra auto è una Peugeot e-2008 GT. Siamo partiti il lunedì da Valvasone (PN) in direzione Porto Santa Margherita di Caorle (VE) dove siamo stati ospitati in un piccolo appartamentino. Il tempo di organizzarci e siamo andati a fare un giro a Caorle. ll martedì alle 7.30 siamo partiti alla volta di Bologna per visitare il centro storico. Fatto tutta autostrada, partiti con il 97% di carica, impostato il cruise control adattivo a 110 km/h siamo giunti in centro a Bologna, davanti una colonnina alle 9.50 con il 16%, 212 km. Lasciato la macchina in carica, abbiamo visitato il centro di Bologna e subito dopo il pranzo, vedendo dal telefono che la carica aveva ormai superato il 90%, mi sono diretto alla colonnina per spostare l’auto nel parcheggio affianco e lasciare lo stallo libero, Anche in questo caso sono arrivato ad una carica del 97%. La sera siamo rientrati a Caorle“.

“Ricariche libere, in 6 giorni 1.200 km nel relax”

“A 200 m. dall’appartamento di Caorle c’era una colonnina dove, il mercoledì abbiamo riportato l’auto ad una carica sopra l’80%. Il giovedì siamo andati a visitare Padova ed il venerdì Vicenza, sempre con le stesse modalità del viaggio di Bologna. Una carica al giorno, un minimo di organizzazione ed un po’ di fortuna abbiamo fatto una vacanza direi perfetta. Ho detto un po’ di fortuna in quando oltre alle giornate non troppo calde, città non troppo affollate, abbiamo trovato sempre la colonnina in centro. Al posto giusto, funzionante e libera! Riguardo alle colonnine, spero che presto questa sia la normalità e non fortuna! In 6 giorni 1.200 km rilassati e senza nessun tipo di problema, è vero anche che non abbiamo fatto viaggi troppo lunghi. Un piccolo elogio va fatto anche a Telepass: con una sola App ho pagato la ricarica elettrica, l’autostrada ed il parcheggio“.

Vacanze elettriche 12 / A Sabaudia con la Mini, una vera Via Crucis

di Fiorella Manta

Il nostro viaggio è incominciato da Lonate Pozzolo, verso Sabaudia. Diciamo che fino all’Aurelia, visto che è la prima volta che facciamo un viaggio così lungo, tutto bene. Il delirio è incominciato appena usciti: abbiamo incominciato a trovare colonnine (che sulla mappa davano attive) non funzionanti, la prima a Ladispoli, fino a Fiumicino. La situazione di km disponibile incominciava a scarseggiare senza calcolare la tensione che saliva. A furia di girare e continuando a trovare colonnine non funzionanti, abbiamo chiesto ad un bar se poteva cortesemente farci attaccare con la spina ad una presa. In maniera di ricaricare un po’ l’auto. Ma dopo quasi tre ore (la ricarica così è lentissima) e avendo avuto indicazioni di altre colonnine, abbiamo ricominciato il viaggio. Ancora colonnine non funzionanti, addirittura nel centro commerciale Da Vinci, con 5 colonnine A2. Alla fine lì vicino, dietro un centro commerciale Leonardo a Fiumicino, c’erano due Fast e siamo riusciti a ricaricare e arrivati a destinazione. Anche nella zona di Sabaudia ci sono sempre colonnine non funzionanti. Abbiamo fatto presente a Enel X del problema, speriamo che il ritorno vada meglio. La nostra auto è una Mini con autonomia di 200 km: se non sistemano le cose, un viaggio così lungo (Km 790) non si farà più!

