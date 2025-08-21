Vacanza in Umbria in Tesla Model 3: ricariche e spesa

Vacanza in Umbria in Tesla Model 3: per Daniele, nostro fedele lettore, un’occasione per fare il punto sulla rete di ricarica, con disponibilità e costi. Volete raccontare il vostro di viaggio-vacanza? Scrivete a info@vaielettrico.it , con testo e foto.

Vacanza in Umbria: prima tappa al Supercharger di Casalecchio…

“A bbiamo trascorso 4 giorni di vacanza in Umbria a Bevagna (PG) in un agriturismo che non dispone di ricarica. Primo viaggio con la Tesla Model 3 RWD, partiamo dal Friuli col 100% ovviamente, 598km da percorrere, necessità di arrivare a destinazione con almeno il 40% di batteria per ogni eventualità. Il navigatore calcola 2 soste da 15′ circa, ma se avessi avuto la ricarica a destinazione ne sarebbe bastata una da 26′. Per un viaggio di 600km mi sembra un risultato eccezionale: quasi pareggia i tempi di un’auto termica uniti alle esigenze fisiologiche di un qualsiasi guidatore.La realtà però durante la strada è ben diversa. Il traffico da Venezia in poi è molto sostenuto e in autostrada non si riesce a tenere velocità elevate, la media sarà intorno ai 100km/h, perciò i consumi sono molto ridotti. Arriviamo al Supercharger di Casalecchio col 29% anziché il 20 inizialmente stimato. Abbiamo bisogno di mangiare qualcosa e riposare dopo una guida abbastanza stressante dovuta al traffico. E superiamo i tempi calcolati della ricarica (l’app ti invia una notifica quando hai raggiunto la percentuale necessaria per ripartire, ma nulla vieta di continuare a ricaricare oltre il necessario). Ripartendo col 97% dopo 30′.

“Con l’app di Repower pago sempre 0,60€/kWh”

Seconda sosta a Perugia, non indispensabile, ma avendo bisogno del bagno dopo altre 3h di guida ci fermiamo il minimo indispensabile per una consumazione (14′). Arriviamo così a destinazione col 75% anzichè il 40%. Insomma, ho avuto bisogno di più tempo per ricaricarmi io che non la macchina. Nei 3 giorni successivi non pianifico nulla, visitiamo Assisi, Spello, Bevagna, Montefalco, Spoleto e la cascata delle Marmore. In ogni località nei parcheggi pubblici ci sono colonnine lente AC di EnelX o Plenitude, che utilizzo nei tempi normali di sosta. Uso l’app di Repower e pago sempre 0,60€/kWh, ma contemporaneamente risparmio diverse ore di ticket parcheggi (alcuni da 2€/h), compensando una parte del costo elevato delle colonnine. Ma la mia priorità non è risparmiare al massimo, ma non perdere tempo nelle ricariche, perciò evito le DC. La sera prima della partenza ricarico fino al 100% durante la cena a Spello e l’indomani parto per casa col 98%. Il navigatore mi fa evitare la A1 causa code e facciamo la E45, perciò i consumi si riducono anche al ritorno. L’unica sosta al Supercharger di Occhiobello sembra non arrivare mai , ma teniamo duro e riposiamo durante la ricarica. Stavolta arrivo più scarico e la Tesla da il meglio di sè: 16′ per un 18-72% e ripartiamo per casa.

La rete di ricarica c’è, in 4 anni grande miglioramento

Il prodotto è pronto e la rete di ricarica c’è. Viaggiare non è un problema, il limite nel nostro caso è stato il fattore umano, ovvero io e mia moglie che dopo 3h di viaggio abbiamo bisogno di una pausa. La tecnologia in questi 4 anni da che guido un’auto elettrica ha fatto progressi importanti e tanti altri ne farà. Non bisogna commettere l’errore di guardare ciò che è oggi e pensare che nel 2035 sarà ancora così e perciò siamo spacciati, sarà un disastro, è una follia etc etc.. come sentiamo dire.

I nuovi modelli (anche europei) stanno dando prestazioni più elevate a costi via via inferiori. La mia Model 3 costava 4 anni fa 52 mila euro, io l’ho presa a marzo 2025 a 36.500. Non ci compravo una Golf diesel con gli stessi soldi, per non parlare dei costi di manutenzione delle tedesche. Con una Megane e-tech o ID.3 o MG4 ( ma potrei citarne altre) sarebbe stato quasi lo stesso o poco peggio. Ho visto molte aree di servizio dotate di Free to X, molti parcheggi dotati di colonnine AC, sicuramente molte più di quante mi siano poi servite. .

Vacanza in Umbria: bisogna abbassare i prezzi alla colonnina, AC in primis

C’è ancora molto da fare, ad esempio nell’abbassare i prezzi per chi non può ricaricare a casa (soprattutto nelle AC, le più intelligenti). Le le Case devono dotare tutti i modelli, anche i più economici, di software in grado di pianificare i viaggi per semplificare l’esperienza di guida e di ricarica, il plug&charge dovrà diventare lo standard diffuso per tutti su tutte le colonnine. I gestori di tutte le strutture ricettive dovranno dotarsi di punti di ricarica per i clienti, o spingere le amministrazioni comunali a provvederne le installazioni nei parcheggi pubblici. Guardiamo però anche a ciò che è stato fatto. È ovvio che ci voglia tempo, una transizione è come una metamorfosi: finché non si completa, nulla è perfetto. Il vero pericolo è perdere tempo e risorse in battaglie ideologiche che ci fanno restare al medioevo tecnologico mentre il mondo va avanti. Meglio iniziare a conoscere da subito questa tecnologia e pretendere che sia accessibile a tutti! “. Daniele Sacilotto

